नई दिल्ली: गायिका सोना मोहपात्रा ने उस विवादित बयान पर प्रतिक्रिया दी है, जो हाल ही में केरल कांग्रेस प्रमुख मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने महिलाओं के संबंध में दिया था. सोना ने अपने वेरिफाइड अकाउंट से ट्वीट किया, "हम महिलाएं अपने सामान्य जीवन में यौन दुर्व्यवहार, हिंसा और संभावित दुष्कर्म से घिरी रहती हैं. हम हर रोज इसकी ऊर्जा से घिरे रहती हैं! हमने इसके साथ रहना, इससे लड़ना, अपने सपनों का पीछा करना, अपनी दया बनाए रखना सीखा है. श्रीमान कांग्रेस प्रमुख, आपके आत्मसम्मान के विचार की निंदा करती हूं."

गायिका का ट्वीट एक खबर पर प्रतिक्रिया के रूप में आया है, जिसमें कहा गया है कि रामचंद्रन ने कथित तौर पर कहा है कि एक स्वाभिमानी महिला सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार करने के बजाय कि उसके साथ यौन शोषण हुआ है, मर जाना पसंद करेगी.

We women have lived surrounded by the violence of sexual intimidation & possible rape in our normal day to day lives.Surrounded by its energy everyday! We have learnt to live with it,fight it,yet pursue our dreams,keep our kindness.Slap UR idea of self respect Mr Congress chief. https://t.co/eEV5INnix0

— Sona Mohapatra (@sonamohapatra) November 2, 2020