साउथ एक्टर Unni Mukundan को हाई कोर्ट ने दिया झटका, यौन उत्पीड़न केस में होगी कार्रवाई

Unni Mukundan : मलयालम फिल्मों के पॉपुलर एक्टर उन्नी मुकुंदन साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स में से एक हैं. पिछले साल दिसंबर में रिलीज हुई उनकी लेटेस्ट फिल्म Malikappuram को फैंस ने खूब पसंद किया और उन्नी मुकुंदन की तारीफ भी की. फिल्म की सक्सेस को एन्जॉय कर रहे उन्नी मुकुंदन को अब केरल हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. उन्नी मुकुंदन के खिलाफ यौन उत्पीड़न का एक मामला दर्ज है, जिस सिलसिले में बीते गुरुवार कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. मुकुंदन को उस समय बड़ा झटका लगा जब केरल उच्च न्यायालय ने महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के मामले में उनके खिलाफ कार्यवाही पर लगी रोक हटा दी.

अदालत ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की कि इसे अभिनेता द्वारा दायर एक जाली हलफनामा माना जाता है जिसमें कहा गया है कि उसके और शिकायतकर्ता के बीच समझौता हो गया था. संयोग से अदालत ने समझौते और हलफनामे के बारे में सूचित किए जाने पर रोक लगा दी थी. जिस हलफनामे पर कथित रूप से महिला द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, वह मुकुंदन द्वारा अधिवक्ता सैबी जोस किदंगूर के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था, जो वर्तमान में एक मामले में उलझे हुए हैं, जहां उन पर आरोप है कि उन्होंने न्यायाधीशों को रिश्वत देने के लिए ग्राहकों से बड़ी रकम ली.