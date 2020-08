नई दिल्ली: दुबई से केरल आ रहा एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक विमान कोझिकोड हवाईअड्डे पर लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. यह विमान रनवे से फिसलने के बाद 35 फुट गहरी घाटी में जा गिरा और दो टुकड़ों में टूट गया. इस हादसे में पायलट डी. वी. साठे सहित कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई है. विमान दुर्घटना शुक्रवार शाम 7.41 बजे हुई. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अनुसार, एयर इंडिया एक्सप्रेस एएक्सबी1344 एक बी737 विमान था, जिसमें क्रू मेंबर समेत 190 लोग सवार थे. यह विमान भारी बारिश में 2,000 मीटर दृश्यता के बीच रनवे 10 पर उतरा, लेकिन फिसलकर घाटी में जा गिरा और दो हिस्सों में टूट गया. इस हादसे से पूरे भारत में लोग काफी दुखी हैं. बॉलीवुड सेलेब्स ने भी इस हादसे पर दुख जताया है. Also Read - केरल विमान हादसा: काफी चैलेंजिंग है कोझिकोड एयरपोर्ट का 'टेबलटॉप' रनवे, भारी बारिश के चलते हुआ हादसा!

अमिताभ बच्चन ने लिखा, “एक भयानक त्रासदी .. केरल में एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त, कोझिकोड हवाई अड्डा, भारी बारिश के कारण विमान रनवे पर फिसला…” Also Read - अमिताभ बच्चन के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद संदेशों का लगा तांता, जानें बॉलीवुड से राजनीति तक किसने क्या कहा

शाहरुख खान ने शोक जताते हुए लिखा, “मेरा दिल एयर इंडिया फ्लाइट के यात्रियों और क्रू मेंबर्स के लिए बहुत दुखी है. इस हादसे में जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना है. प्रार्थना….”

My heart goes out to the passengers and crew members onboard the #AirIndia flight. Deepest condolences to the bereaved families who lost their loved ones. Thoughts and prayers… — Shah Rukh Khan (@iamsrk) August 7, 2020

अजय देवगन ने लिखा, “एयर इंडिया फ्लाइट हादसे की खबर सुनकर परेशान हूं. मेरी प्रार्थना सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स के लिए.. उन लोगों के प्रति गहरी संवेदना, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया.”

अक्षय कुमार ने दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट किया, “भयानक खबर! सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा हूं. उन लोगों के लिए मेरी गहरी संवेदनाएं हैं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है.”

Terrible news! Praying for the safety of all the passengers and crew onboard the #AirIndia Express flight. My deepest condolences to those who have lost their loved ones 🙏🏻 — Akshay Kumar (@akshaykumar) August 7, 2020

दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी ने दुख जताते हुए उन लोगों के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है, जिन्होंने हादसे में अपनी जान गंवा दी. शबाना आजमी ने घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना की है.

#Kozikhode #AirIndiaCrash . How tragic. Heartfelt condolences to the families of those that lost their lives and speedy recovery to the injured. — Azmi Shabana (@AzmiShabana) August 7, 2020

मशहूर सिंगर एआर रहमान ने केरल विमान हादसे पर दुख जताया है.

Prayers for the families who have lost their loved ones ..this too shall pass ..#AirIndia — A.R.Rahman (@arrahman) August 7, 2020

एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया.