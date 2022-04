KGF 2 Box Office Collection Day 1: कन्नड़ सुपरस्टार यश, संजय दत्त और रवीना टंडन की फिल्म केजीएफ 2 ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान मचाया कि कई सारी बड़ी फिल्मों की कमाई से बहुत आगे निकल गई है. एस एस राजामौली की ‘RRR’ पहले से ही सुर्खियों में हैं जिसने बॉक्सऑफिस कलेक्शन पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है और यश कुमार स्टारर (Yash KGF) ने धमाल मचाया हुआ है. अपने पहले दिन ‘केजीएफ: चैप्टर 2’ ने दुनिया भर में जोरदार शुरुआत की. गुरुवार को रिलीज हुए केजीएफः चैप्टर 2 के बॉक्सऑफिस कलेक्शन (KGF 2 Box Office) की रिपोर्ट आ चुकी है और फिल्म ने पहले दिन शानदान ओपनिंग की है. ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म पहले दिन 150 करोड़ रुपये तक की कमाई कर सकती है.Also Read - Beast box office day 2 collection: Thalapathy Vijay की फिल्म ने वर्ल्डवाइड कमाए इतने करोड़, हिंदी में रही ठंडी

केजीएफ चैप्टर 2 14 अप्रैल को 5 भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज हुई।, KGF: चैप्टर 2 इसी नाम की फिल्म का सीक्वल है, जिसे होम्बले फिल्म्स के विजय किरागंदूर द्वारा निर्मित किया गया है. ट्रेड एनालिस्ट्स ने भविष्यवाणी की थी कि एक्शन थ्रिलर अपने पहले दिन 130 से 140 करोड़ रुपये के बीच कलेक्शन करेगी और KGF के हिंदी संस्करण: अध्याय 2 के पहले दिन 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा छूने की संभावना है. Also Read - सब्यासाची की 50 लाख की साड़ी पहनकर रणबीर कपूर की हुई आलिया भट्ट, डिजाइनर ने बताया कितना यूनिका था लुक

If Premieres are reported separately for #KGFChapter2 for Wed – Apr 13th, it would have debuted at No.3 in #USA Box Office..

— Ramesh Bala (@rameshlaus) April 15, 2022