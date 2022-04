KGF 2 Box Office Collection: साउथ सुपरस्टार यश (Yash), संजय दत्त (Sanjay Dutt), रवीना टंडन (Raveena Tandon) और श्रीनिधि शेट्टी (Srinidhi Shetty) स्टारर फिल्म ‘केजीएफ चैप्टर 2’ (KGF Chapter 2) दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिकॉर्ड कमाई कर रही है. फिल्म ने रिलीज के महज चार दिनों के भीतर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 500 करोड़ रुपए (KGF-2 500 Crore) का आंकड़ा पार दिया है. किसी तूफान की तरह आई ‘केजीएफ 2’ ने कलेक्शन के मामले में पहले से ही हिट ‘आरआरआर’ को भी पीछे छोड़ दिया है. यहां तक कि थिएटर्स में भी आरआरआर की लोकप्रियता फिकी पड़ रही है. कुछ दिन पहले ही आरआरआर ने 1000 करोड़ के कलेक्शन को छुआ है, हालांकि केजीएफ 2 की रफ्तार को देखते हुए ये आकंड़ा छूने में फिल्म को ज्यादा समय नहीं लगेगा.Also Read - Mahima Chaudhary जितनी ऊंची-लंबी हो गई है ग्लैमरस बेटी, अभी से देती हैं फिल्मी हसीनाओं को टक्कर

ट्रेड एनलिस्ट मनोबाला विजयबालन ने केजीएफ 2 के चौथे दिन के कलेक्शन का आंकड़ा शेयर करते हुए बताया कि फिल्म में सिर्फ 4 दिनों में 552 करोड़ रुपए कमा लिए हैं. पहले दिन फिल्म ने 167.37 करोड़, दूसरे दिन 139.25 करोड़, तीसरे दिन 115.08 करोड़ और चौथे दिन 'केजीएफ 2' ने 132.13 करोड़ रुपए की कमाई की. अब तक फिल्म ने कुल 551.83 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है. इतना ही नहीं मनोबाला विजयबालन के मुताबिक फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर वर्तमान में दूसरा स्थान हासिल किया हुआ है.

#KGFChapter2 WW Box Office

CROSSES ₹500 cr milestone mark in just 4 days.

Day 1 – ₹ 165.37 cr

Day 2 – ₹ 139.25 cr

Day 3 – ₹ 115.08 cr

Day 4 – ₹ 132.13 cr

Total – ₹ 551.83 cr

#2 at the global box office after fantastic beasts. #Yash #KGF2

— Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) April 18, 2022