KGF 2 Star Yash Thank you Video to His Fans: कन्नड़ सुपरस्टार यश की फिल्म 'केजीएफ : चैप्टर 2' (KGF Chapter 2) रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में पिछली सभी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ रही हैं. अब तक फिल्म ने दुनियाभर में 600 करोड़ से अधिक की कमाई कर ली है. इस बीच 'केजीएफ-2' (KGF-2) को मिली सफलता से गदगद हुए एक्टर यश ने एक वीडियो शेयर कर अपने फैंस को शुक्रिया कहा है. किसी झील या नदी किनारे वेकेशन मना रहे यश (Yash) ने वहीं से अपना एक वीडियो संदेश बनाकर सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर किया है.

यश ने सुनाया दिलचस्प किस्सा

गौरतलब है कि कन्नड़ स्टार यश 'केजीएफ : चैप्टर 2' को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया से बेहद खुश हैं. इसी खुशी में यश ने एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने अपने करियर में सबसे बड़ी सफलता के लिए प्रशंसकों का आभार व्यक्त किया. यश ने फिल्म में 'रॉकी भाई' की भूमिका निभाई है.वीडियो में एक किस्सा याद करते हुए यश ने कहा, "एक छोटा सा गांव था जो काफी समय से सूखे की स्थिति का सामना कर रहा था, इसलिए ग्रामीणों ने एक बैठक करने का फैसला किया और लोग उसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में आए, जिसमें एक लड़का भी शामिल था."

‘यकीन था सफलता जरूर मिलेगी’

यश ने कहा, "वह अकेला था जो उस समय छाता लेकर आया था.कुछ ने इसे देखते हुए आत्मविश्वास कहा." 'गुगली' के अभिनेता ने आगे बताया कि, 'मैं उस छोटे लड़के की तरह हूं और जिसे विश्वास था कि वह इस दिन सफलता को जरूर चूमेगा और मैं ऐसी स्थिति में हूं जहां सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं. मैं सभी अपने प्रशंसकों को और फिल्म में जिनके साथ काम किया है, उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं.'

उन्होंने आगे कहा, ‘मैं पूरी केजीएफ टीम की ओर से अपनी प्रशंसा व्यक्त करना चाहता हूं.मुझे आशा है कि आप फिल्म का आनंद ले रहे हैं।”केजीएफ : चैप्टर 2’ देश भर में 14 अप्रैल को रिलीज हुई थी, जिसमें कई रिकॉर्ड तोड़े हैं और कुछ नए बनाए हैं.