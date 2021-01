KGF 2 Vs Heorpanti 2 CLASH On Box Office: केजीएफ 2 (KGF Chapter 2) की रिलीज डेट का ऐलान कल कर दिया गया है. फिल्म को मेकर्स ने 16 जुलाई 2021 को रिलीज करने फैसला किया है. केजीएफ 2 (KGF Chapter 2) का क्रेज ना केवल साउथ सिनेमा है बल्कि बॉलीवुड के फैंस भी इसका इंतजार सालों से कर रहे थे. कोरोना की वजह से फिल्म की शूटिंग में थोड़ी सी देर हुई है लेकिन अब फिल्म पूरी तरह से धमाका करने के लिए तैयार है. हालांकि इस रिलीज डेट के साथ टाइगर श्रॉफ की ‘हीरोपंती 2’ (Heropanti 2) की टक्कर हो रही है. Also Read - KGF Chapter 2 Release Date: आज शाम 6:32 पर Yash-Sanjay Dutt स्टारर केजीएफ 2 की रिलीज डेट का ऐलान, तैयार हैं?

टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) स्टारर फिल्म हीरोपंती 2 (Heropanti 2) भी केजीएफ 2 की रिलीज डेट के आस-पास ही रिलीज होगी. इस दौरान हीरोपंती 2 की रिलीज घाटे का सौदा साबित हो सकता है. ऐसे में जाहिर है कि हीरोपंती 2 (Heropanti 2) के मेकर्स इस फिल्म से खुद को दूर करना चाहेंगे. इसी को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म हीरोपंती 2 (Heropanti 2) की रिलीज डेट में बदलाव किया जा सकता है.

हीरोपंती 2 (Heropanti 2) की बात करें तो भले ही इस फिल्म की रिलीज डेट 16 जुलाई हो लेकिन अभई तक फिल्म की शूटिंग अधर में लटकी हुई है. कोरोना की वजह से फिल्म को बीच में ही रोक दिया गया था. दरअसल हीरोपंती 2 (Heropanti 2) के कई सारे सीन बाहर शूट होने थे लेकिन अब फिल्म में कई सारे बदलाव के साथ शूटिंग होगी.

कोविड-19 के चलते टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म हीरोपंती 2 (Heropanti 2) की शूटिंग में काफी देरी हुई है, ऐसे में आने वाले दिनों में अघर इस फिल्म की डेट को आगे बढ़ा दिया जाता है तो इसमें हैरानी की बात नहीं होगी.इस फिल्म को टाइगर श्रॉफ को लॉन्च करने वाले प्रोड्यूसर्स साजिद नाडियाडवाला प्रोड्यूस कर रहे हैं. टाइगर श्रॉफ ने फिल्म हीरोपंती से डेब्यू किया था.