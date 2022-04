KGF Chapter 2 box office collection Day 5: यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ रही है. कमाई के मामले में फिल्म ने राजामौली की RRR को कड़ी टक्कड़ दी है. केजीएफ लगातार बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है. रिलीज के पहले सोमवार यानी रिलीज के पांचवें दिन ही बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है और अभी भी इसकी रफ्तार बनी हुई है. यश स्टारर केजीएफ चैप्टर 2 ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. पहले चार दिनों में ही फिल्म ने कई दर्जन रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं. पहले दिन से ही मिल रही लोगों की तारीफों का असर ये हुआ है कि फिल्म पल-पल केवल रिकॉर्ड ही तोड़ रही है. तो आइए जानते हैं अब कितनी हो गई है फिल्म की कमाई.Also Read - आलिया भट्ट के हाथों का बना नाश्ता करने पहुंची नीतू कपूर, बहू का प्यार देखकर सास का मन खुशी से भर गया

एंटरटेनमेंट वेबसाइट कोई मोइ के मुताबिक फिल्म ने पहले वीकेंड पर ही दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर 552 करोड़ रुपये का बिज़नेस कर लिया है. ये नंबर वाकई बहुत बड़ा है. ऐसे ही अगर इसकी कमाई जारी रहती है तो फिल्म 1000 करोड़ के क्लब में भी शामिल हो सकती है. केजीएफ 2 का हिंदी वर्जन ज़बरदस्त कारोबार कर रहा है और पहले वीकेंड पर 193 करोड़ 99 लाख का कारोबार कर लिया है. केजीएफ ने'बाहुबली 2' हिंदी का सबसे तेज 200 करोड़ रुपये कमाने का रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया है. फिल्म 'बाहुबली 2' हिंदी ने पांच साल पहले सात दिन में 200 करोड़ रुपये कमाने का रिकॉर्ड बनाने में कामयाबी हासिल की थी. 'केजीएफ चैप्टर 2' ने रिलीज के बाद से लगातार शानदार कमाई करते हुए पांचवे दिन ही ये रिकॉर्ड बनाया है.

R#KGF2 CREATES HISTORY AGAIN… FASTEST TO ENTER ₹ 200 CR CLUB…

⭐ #KGFChapter2: Will cross ₹ 200 cr today [Mon, Day 5]

⭐ #Baahubali2: Day 6#KGF2 is REWRITING RECORD BOOKS… Thu 53.95 cr, Fri 46.79 cr, Sat 42.90 cr, Sun 50.35 cr. Total: ₹ 193.99 cr. #India biz. #Hindi. pic.twitter.com/ysKnW2zIuV

— taran adarsh (@taran_adarsh) April 18, 2022