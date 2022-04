KGF Chapter 2 Movie Leaked: ‘केजीएफ चैप्टर 2’ (KGF Chapter-2) दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिकॉर्ड कमाई कर रही है. साउथ सुपरस्टार यश (Yash), संजय दत्त (Sanjay Dutt), रवीना टंडन (Raveena Tandon) और श्रीनिधि शेट्टी (Srinidhi Shetty) स्टारर यह एक्शन फिल्म की धूम हर तरफ है. इन सबके बीच खबर है कि KGF-2 भी कई वेबसाइट्स पर लीक हो गई है. bollywoodlife.com की रिपोर्ट के अनुसार, बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही यह फिल्म Tamilrockers, Movierulz, और कई अन्य वेबसाइटों पर लीक हो गई है. खबर है कि इसके टोरेंट लिंक (KGF Chapter-2 Download Link) भी ऑनलाइन शेयर किए जा रहे हैं. सिनेप्रेमी और यश के प्रशंसक लोगों से बड़े पर्दे पर फिल्म का आनंद लेने के लिए सिनेमाघरों में जाने और पायरेटेड प्रिंट न देखने का आग्रह कर रहे हैं.Also Read - 14 अप्रैल नहीं, अब इस दिन रिलीज होगी Shahid Kapoor की 'जर्सी', 'बीस्ट' और 'केजीएफ 2' से डरे मेकर्स?

फिल्म की रिलीज से ठीक एक दिन पहले 13 अप्रैल को निर्देशक प्रशांत नील ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर एक नोट शेयर किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, ‘8 साल का खून, पसीना और आंसू आप सभी के बीच KGF लाने में लगे हैं. अब हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि केजीएफ चैप्टर 2 (KGF Chapter-2 HD Download Link) को सिनेमाघरों में देखते हुए वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड न करें. Also Read - ‘तुम सब, मेरा इंसल्ट करते हो', KGF के यश संग मुकाबले में परेशान दिखे शाहिद कपूर! मीरा बोलीं- इसे कोई ऑस्कर पकड़ा दो

The Fight against piracy starts with you! Please don't take videos & photos and avoid posting them online!

⚠️ Say NO to PIRACY.#KGFChapter2 #KGF2 @Thenameisyash @prashanth_neel @VKiragandur @hombalefilms @HombaleGroup @duttsanjay @TandonRaveena @SrinidhiShetty7 pic.twitter.com/LyzDlJkzkR

— Prashanth Neel (@prashanth_neel) April 13, 2022