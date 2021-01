KGF 2 Chapter 2 Srinidhi Shetty hot bikini Pics Viral After releasing the Yash film teaser watch video- KGF 2 के टीज़र ने सारे रिकार्ड तोड़ दिए हैं. यू-यूटब पर केजीएफ 2 के टीजर ने 125 मिलिन व्यूज का रिकॉर्ड बना लिया है. इसके साथ ही इस टीजर को अब तक 6 मिलियन लोगों ने लाइक भी किया है. टीजर को रॉकिंग स्टार यश (Yash) के बर्थडे पर रिलीज किया जाना लेकिन फैंस की भारी डिमांड पर इसे एक दिन पहले ही रिलीज कर दिया गया. फिल्म में श्रीनिधी शेट्टी (Srinidhi Shetty) भी मुख्य भूमिका में हैं. Also Read - Anushka Sharma and Virat Kohli Blessed with baby girl: विराट कोहली को पापा कहने दुनिया में आई नन्हीं परी, अनुष्का ने दिया बेटी को जन्म

एक इंटरव्यू में श्री ने बताया कि उनके लिए KGF पार्ट में काम करना कितना मजेदार था. वे खुद बार-बार अगले शेड्यूल का पूछती रहती थी. उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि फिल्म सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी. Srinidhi अब जल्द ही केजीएफ 2 में नजर आने वाली हैं. बता दें, टीज़र रिलीज के बाद अब दर्शकों को बेसब्री से फिल्म का इंतजार है.

बता दें कि इस फिल्म के बाद से यश की डिमांड भी काफी बढ़ गई है. जहां पहला पार्ट खत्म हुआ था वहीं से दूसरे पार्ट की शुरुआत होनी है. केजीएफ का पहला पार्ट साल 2018 में रिलीज हुआ था.