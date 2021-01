KGF Chapter 2 Srinidhi Shetty new hot bikini Pics will make you crazy see bold and sultry pics- KGF 2 के टीज़र को लोगों ने बहुत पसंद किया है. फिल्म में श्रीनिधी शेट्टी (Srinidhi Shetty) भी मुख्य भूमिका में हैं. श्रीनिधी शेट्टी ने साल 2018 में रिलीज हुई यश स्टारर फिल्म केजीएफ (KGF) से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी. Also Read - Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: 'अंजली भाभी' की खूबसूरती का है ये राज़, Sunayana Fozdar की नजाकत भरी हैं हर अदाएं!

श्रीनिधी शेट्टी (Srinidhi Shetty) कई ब्यूटी पेजेंट्स में हिस्सा ले चुकी हैं. एक इंटरव्यू में श्री ने बताया कि उनके लिए KGF पार्ट में काम करना कितना मजेदार था. वे खुद बार-बार अगले शेड्यूल का पूछती रहती थी. उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि फिल्म सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी.

Also Read - Sajid Khan Sexual Harassment: जिया खान की बहन का खुलासा- साजिद खान ने कहा था टॉप उतारो और...

View this post on Instagram A post shared by Srinidhi Shetty 🌸 (@srinidhi_shetty)

बता दें, टीज़र रिलीज के बाद अब दर्शकों को बेसब्री से फिल्म का इंतजार है.