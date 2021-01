KGF Chapter 2 TEASER Released yash Sanjay Dutt Raveena Tandon Srinidhi Shetty Rocky Bhai breaking all the records- केजीएफ 2 का पहला टीजर एक दिन पहले ही रिलीज हो गया है. रिलीज होते ही रॉकी भाई के एक्शन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. वैसे तो इसे आज यश के बर्थडे पर रिलीज किया जाना था लेकिन दर्शकों की भारी डिमांड पर इसे पहले ही रिलीज कर दिया गया. Also Read - गुलाबी बिकिनी में कहर ढाती नज़र आईं सोनल चौहान, सांस थम जाती है हर तस्वीर देखकर

टीज़र रिलीज के बाद अब दर्शकों को बेसब्री से फिल्म का इंतजार है. हालांकि डेट कर ऐलान नहीं हुआ है. इस फिल्म में संजय दत्त, यश, रवीना टंडन, श्रीनिधि शेट्टी, प्रकाश राज मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म का निर्देशन प्रशांत नील ने किया है.