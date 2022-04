KGF Chapter 2 Twitter Review: यश और संजय दत्त की फिल्म ‘केजीएफ 2’ 14 अप्रैल के दिन रिलीज हो गई है. फैंस ने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखकर ट्विटर पर रिएक्शन देना भी शुरू कर दिया है. यश की ‘केजीएफ 2’ (KGF Chapter 2) में इस बार बॉलिवुड स्टार संजय दत्त (Sanjay Dutt) और रवीना टंडन (Raveena Tondon) भी हैं जिन्हें देखने के लिए फैंस बेकरार हैं. ट्विटर पर ‘केजीएफ चैप्टर 2’ ( KGF chapter 2 Twitter Review) हैशटैग ट्रेंड भी होने लगा है. केजीएफ: चैप्टर 2 देखने के बाद, कई नेटिज़न्स ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और फिल्म के बारे में अपने विचार साझा किए. इसे फिल्म क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों से अच्छी समीक्षा मिल रही है, लोग इसे बेस्ट सीक्वल का खिताब भी दे रहे हैं.Also Read - शादी से पहले Ranbir Kapoor के अफेयर्स पर Alia bhatt ने तोड़ी थी चुप्पी, कैमरे के सामने ही...

There maybe be many Industry hits and Blockbusters, but only few films can create history by changing face of thier Industry in international arena for the first time in this scale. Such a Trend setting rarest of the rare phenomenon, a true event film #KGF2 releasing tomorrow. pic.twitter.com/184r94r8GD — Prabhas Trends™ (@TrendsPrabhas) April 13, 2022

Also Read - कार्तिक आर्यन की फिल्म 'भूल भुलैया 2' का टीजर रिलीज, फिर से वापस लौटी 'मंजुलिका'...देखें टीज़र

#KGFChapter2 is an all time blockbuster. The elevation and acting from @TheNameIsYash is top notch. The way @TandonRaveena has played the character of ramika sen take a bow, absolute beast of an actress. 4.5 star out of 5

#KGF2 #KGFChapter2 @Karthik1423 @prashanth_neel pic.twitter.com/zJkpSzscna — Pramod Bhat (@bhat49) April 14, 2022

Also Read - करिश्मा कूपर ने शेयर की रणबीर-आलिया की मेहंदी की पहली तस्वीर, दिखा बेहद अनोखा डिजाइन

#KGF2 💥🔥🔥🔥@prashanth_neel sir hats off 🙌🙏👌 @TheNameIsYash anna no one can be Rocky Bhai except you 👌💥🔥 @RaviBasrur sir BGM 💥🔥 next level @hombalefilms and @Karthik1423 sir thank you for giving us such Blockbuster product 👌Indian Box-office ko ghuske marenge 💥🔥 — Lakshmikanth N 😎 (@LakshmikanthN4) April 14, 2022

#KGFChapter2 just stop what your doing & book the next possible available slot to watch it in theatres !!! PAN INDIA movie for a reason !!! It’s not Mad Max but MASS MAXXX 🔥 @KGFTheFilm — Rakesh Gowthaman (@VettriTheatres) April 14, 2022



रवीना टंडन का किरदार और कैसा रहा उनका परफॉर्मेंस, रॉकी के रूप में यश की शानदार एक्टिंग, निर्देशन और कहानी की तारीफ हो रही है. खासकर रॉकी भाई के रूप में यश के इंट्रोडक्शन सीन ने फैंस का दिल जीत लिया है.

#KGFChapter2 is an all time blockbuster. The elevation and acting from @TheNameIsYash is top notch. The way @TandonRaveena has played the character of ramika sen take a bow, absolute beast of an actress. 4.5 star out of 5

#KGF2 #KGFChapter2 @Karthik1423 @prashanth_neel pic.twitter.com/zJkpSzscna — Pramod Bhat (@bhat49) April 14, 2022

GuysssGuysssssssss!!!! Movie is soooooo good! Unbelievable ending🔥🔥🔥🔥 Last 3 minutes Big End

watch till end to finish name’s #KGFChapter2 #KGF2onApr14 #KGFChapter2review pic.twitter.com/4nlnVwPJLF — We Know 🇮🇳👣..🇸🇦🧑‍⚕️ (@itz_WeKnow_76) April 13, 2022

Review – #KGFChapter2

Rating – 4*/5 ⭐️⭐️⭐️⭐️ “BONAFIDE BLOCKBUSTER”#KGF2 is RAW, Intense, Powerful & a Mind Blowing film,#Yash officially enters the PAN INDIA Superstar league,Studded with BRILLIANT action scenes & characters to remember. #Kgf2Review #KGFChapter2Review pic.twitter.com/v5qNB8DSgz — Rohit Jaiswal (@rohitjswl01) April 14, 2022



प्रकाश राज, रामचंद्र राजू, अच्युत कुमार, मालविका अविनाश, वशिष्ठ एन सिम्हा, बी सुरेशा, ईश्वरी राव, और राव रमेश, फिल्म में सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं. 2018 की ब्लॉकबस्टर फिल्म के सीक्वल को कन्नड़ के अलावा तेलुगू, हिंदी, तमिल और मलयालम में डब किया गया है. संजय और यश के सीक्वेंस KGF: चैप्टर 2 का मुख्य आकर्षण है। रवीना टंडन और श्रीनिधि शेट्टी को भी खूब तारीफें मिल रही हैं. दर्शकों का कहना है कि फिल्म देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए.