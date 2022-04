KGF 2 Box Office Collection Day 2: RRR के बाद दूसरी मोस्ट अवेटेड फिल्म केजीएफ 2 रिलीज हो गई है. इस फिल्म से लोगों ने जैसी उम्मीद बना रखी थी बिल्कुल वही हुआ. यश की फिल्म ने पहले ही दिन कई फिल्मों के रिकार्ड्स तोड़ इतिहास रच दिया. प्रशांत नील (Prashanth Neel) के डायरेक्‍शन में बनी इस फिल्‍म ने ओपनिंग डे पर कमाई के पुराने सारे रेकॉर्ड तोड़ दिए हैं. ऐसे में उम्मीद थी कि दूसरे दिन उससे भी कही ज्यादा कमाई होगी. पहले ही दिन फिल्म के हिंदी वर्जन ने बॉक्स ऑफिस पर 53.95 करोड़ की कमाई की. भारत में KGF 2 पहले ही दिन कुल 134.5 करोड़ कमाने में कामयाब रही.Also Read - 'गंदी बात' फेम एक्ट्रेस Flora Saini को है गंभीर बीमारी, सेट पर बॉडी शेमिंग की हो चुकी हैं शिकार

‘केजीएफ 2’ ने दूसरे ही दिन 231 करोड़ रुपये की टिकटें बॉक्स ऑफिस पर बेच डाली हैं. ये किसी कन्नड़ फिल्म की कमाई का एक नया रिकॉर्ड है. फिल्म की नेट कमाई भी दूसरे दिन ‘आरआरआर’ के करीब रही है. दूसरे दिन केजीएफ 2 हिंदी का दूसरे दिन का कलेक्शन कुल 52 करोड़ रुपये और नेट 45 करोड़ रुपये रहा है. यानी दो दिन में ही हिंदी दर्शकों के बीच फिल्म ने लगभग 100 करोड़ का जादुई आंकड़ा छू लिया है. Also Read - मां बनने के महज 12 दिन बाद ही बेबी को घर छोड़कर काम पर लौटी भारती सिंह, बोलीं- 'मैं बहुत रोई हूं'- Video

On Day 2, #KGFChapter2 Hindi is trending towards ₹ 45 crs Nett.. 🔥

— Ramesh Bala (@rameshlaus) April 15, 2022