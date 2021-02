KGF actor yash fan commits suicide in karnataka wanted actor to be present at funeral as his last wish: बॉलीवुड हो या हॉलीवुड या फिर खेल जगत हो फैंस की दीवानगी के किस्से तो आपने सुने ही होंगे कि कैसे वो कई बार अपने स्टार तक पहुंचे के लिए किसी भी हद को पार कर जाते हैं. लेकिन अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें केजीएफ (KGF) स्टार यश (Yash) के फैन ने सारी हदें पार कर दी हैं. दरअसल कर्नाटक के मांड्या जिले के रहने वाले रामकृष्ण ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है और इसके साथ एक नोट छोड़ है जिसमें उन्होंने कुछ बाते लिखी है जो हर किसी को हैरान कर रही है. Also Read - Kim Kardashian और Kanye West की टूट रही है शादी, देखें अमेरिकन सिलेब्रिटी की Hot Pictures

‘केजीएफ’ (KGF) स्टार यश (Yash) के एक फैन ने आत्महत्या कर ली और एक सुसाइड नोट लिखा है. यश (Yash) के इस फैन ने मरने से पहले अपने सुाइट नोट में लिखा है कि वो यश (Yash) और राज्य में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया (Siddaramaiah) का बहुत बड़ा फैन है और वो चाहता है कि उसेक मरने के बाद उसकी आखिरी इच्छे के तौर पर वो दोनों उसके अंतिम संस्कार में यश (Yash) और सिद्धारमैया (Siddaramaiah) शामिल हो. Also Read - Bagheera Teaser: साइको किलर के तौर पर Prabhu Deva की एंट्री, खौफनाक अंदाज उड़ा देगा आपके होश

इस बात का पता लगते ही सिद्धारमैया (Siddaramaiah) ने उस गांव का दौर किया और आखिरी यात्रा में शामिल हुए, हालांकि केजीएफ (KGF) स्टार इस वक्त पर वहां मौजूद नहीं थे. हालांकि यश (Yash) को जैसे ही पता चला उन्होंने सोशल मीडिया पर इसके बारे में लिखा, यश (Yash) ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘हम अभिनेता आपकी सीटी और तालियां सुनते हैं और जो प्यार आप हम पर बरसाते हैं, उसके लिए जीते हैं? मुझे आपसे (प्रशंसकों) से यह उम्मीद नहीं थी’. Also Read - Hello Mini 2: Mx Player पर रिलीज़ हैलो मिनी, संभलकर देखिएगा कुछ भी हो सकता है?



यश का ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस घटना ने केवलल फैंस को हिला कर रख दिया है बल्कि स्टार यश भी इस हादसे से बहद हताश औऱ निराश हैं. गौरतलब है कि जल्दी ही यश फिल्म ‘केजीएफ चैप्टर 2’ में नजर आएंगे, फिल्म 16 जुलाई, 2021 को रिलीज होगी