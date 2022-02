नई दिल्ली: कर्नाटक के उडुपी जिले के तटीय शहर कुंडापुर में केजीएफ स्टार यश (KGF Star Yash) के स्थानीय लड़कों के साथ क्रिकेट खेलते हुए वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं और सभी की सराहना हो रही है. यश, निर्देशक प्रशांत नील और निर्माता विजय किरंगादुर केजीएफ -2 के संगीत को अंतिम रूप देने के लिए कुंडापुर स्थित संगीत निर्देशक रवि बसरूर के स्टूडियो में थे. काम से समय निकालकर यश ने बसरूर के स्टूडियो के बगल के मैदान में लड़कों के साथ क्रिकेट खेला. यश की खेल भावना की काफी सराहना की गई क्योंकि उन्होंने एक समर्थक की तरह बल्लेबाजी की और स्वैग के साथ विकेटों के बीच दौड़े.Also Read - Bajrangi Bhaijaan की 'मुन्नी' ने उतारी Kareena Kapoor की नकल, बन गईं Jab We Met की गीत, लोग बोले- बेबो फेल है...VIDEO

