Khalnayak 2: पर्दे पर होगी 'खलनायक' के बल्लू बलराम की वापसी, सुभाष घई ने किया ऐलान

गदर 2 (Gadar 2) की सफलता के बाद 1990 के दशक की फिल्मों के सीक्वल की चर्चाएं गर्म हैं. गदर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 400 करोड़ रुपये के करीब पहुंचने वाला है. इस तरह गदर की कामयाबी को देख बॉलीवुड के बाकी डायरेक्टरों के भी हौसले बुलंद होने लगे हैं. बताया जा रहा है कि सुभाष घई 30 साल पहले रिलीज हुई फिल्म खलनायक का सीक्वल लेकर आ रहे हैं. इस फिल्म की सफलता ने कई फिल्म मेकर्स को मजबूर किया कि वो अपनी पुरानी हिट फिल्मों का सीक्वल बनाने पर विचार करें. बॉर्डर 2 और मां तुझे सलाम 2 को लेकर पिछले एक हफ्ते से ट्रेड मार्केट गर्म है. इसी बीच सुभाष घई ने अपनी सुपरहिट फिल्म ‘खलनायक’ के सीक्वल ‘खलनायक-2’ की घोषणा कर दी है. इस तरह इस सीक्वल में 64 साल के संजय दत्त नजर आएंगे. दिलचस्प यह है कि कुछ नए सितारों को भी इसमें कास्ट किया जा सकता है.

पिंकविला के साथ बातचीत में सुभाष घई ने बताया था कि आप जल्द ही हमारी आइकॉनिक फिल्मों से एक का सीक्वल बनाने जा रहे हैं. हमारी स्टोरी लैब है, जहां उस पर काम चल रहा है और उस विभाग का मैं हेड हूं. लोगों को नोस्टैल्जिया पसंद है और खलनायक का बल्लू बलराम स्क्रीन पर एक भव्य अंदाज में नजर आ सकता है. सुभाषा घई खलनायक, कर्मा, राम लखन, ताल, सौदागर और परदेस जैसी फिल्मों के लिए खास पहचान रखते हैं.

यही नहीं, सुभाष घई ने हाल ही में ऐलान किया था कि वह खलनायक के 30 साल पूरा होने पर फिल्म को दोबारा रिलीज करने जा रहे हैं. संजय दत्त, जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित की ‘खलनायक’ छह अगस्त, 1993 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. अब इसे चुनिंदा सिनेमाघरों में फिर से रिलीज करने की तैयारी है. ‘खलनायक 2’ पर काम शुरू करने से पहले सुभाष फिल्म के फर्स्ट पार्ट को सिनेमाघरों में 4 सितंबर को री-रिलीज करने जा रहे हैं. 6 August 1993 में रिलीज हुई माधुरी दीक्षित, संजय दत्त और जैकी श्रॉफ स्टारर इस फिल्म ने हाल ही में 30 साल पूरे किए हैं. सुभाष के मुताबिक वे इसे 100 से ज्यादा स्क्रीन्स पर री-रिलीज करेंगे.