Karishma Tanna- खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 (Khatron Ke Khiladi 10) की विनर करिश्मा तन्ना अपनी फिटनेस पर खासा ध्यान देती हैं. वे जिम में खूब पसीना बहाती हैं. हाल ही में करिश्मा ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो वेट उठाती हुईं नज़र आ रही हैं.Also Read - एक के बाद एक हैरतअंगेज कारनामे कर रही हैं Disha Patani, खुश होकर टाइगर श्रॉफ की मां ने किया ये कमेंट

लेकिन इसी दौरान उनके साथ ऐसा कुछ हो जाता है कि सबकी सांसें थम जाती हैं. इस वीडियो के साथ करिश्मा ने दिलचस्प कैप्शन देते हुए लिखा है. Every failure is a lesson. If ur not ready to fail, ur not ready to succeed. Also Read - शॉर्ट्स और चप्पल में साइकिल चलाने निकलीं Karishma Tanna, लोग बोले- हॉट बनकर...Photos

View this post on Instagram A post shared by Karishma Tanna (@karishmaktanna)

करिश्मा ने लिखा- हर हार आपको कुछ सीखाती हैं. बता दें, करिश्मा अक्सर अपने सोशल मीडिया पर फिटनेस के लिए प्यार और हेल्दी लाइफस्टाइल को शेयर करती रहती हैं और अपनी फिटनेस रूटीन की झलक देती रहती हैं. Also Read - Rakhi Sawant का नया स्टाइल, इनर वियर में किया वर्कआउट, लोग बोलें- कपड़े क्यों उतारे?

View this post on Instagram A post shared by Karishma Tanna (@karishmaktanna)

बॉलीवुड में, वह ‘संजू’ और ‘ग्रैंड मस्ती’ जैसी सफल फिल्मों का हिस्सा रही हैं. टीवी पर, वह ‘बिग बॉस’, ‘खतरों के खिलाड़ी’, ‘झलक दिखला जा’, ‘कॉमेडी सर्कस’, ‘नच बलिए’ जैसे रियलिटी शो में प्रतियोगी रही हैं.