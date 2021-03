Khatron Ke Khiladi 11 Confirmed List Here Know The Name: स्टंट रिएलिटी शो शो ‘खतरों के खिलाड़ी 11’ (Khatron Ke Khiladi 11) एक बार फिर से छोटे पर्दे पर आने के लिए तैयार हो चुका है. इस सीजन को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और हर दिन इससे जुड़ी नई खबरें सामने आती रहती हैं. इस बार ‘खतरों के खिलाड़ी 11’ (Khatron Ke Khiladi 11) में कौन कौन से कंटेस्टेंट्स होंगे इसे लेकर हर दिन नये-नये नाम सामने आ रहे है. ऐसे में कुछ कंटेस्टेंट्स के नाम लीक हो गए है, तो चलिए जानते हैं कि ‘खतरों के खिलाड़ी 11’ (Khatron Ke Khiladi 11) में इस बार कौन दिखाएगा अपना दम. Also Read - न होगा निकाह, न पढ़े जाएंगे मंत्र! Eijaz Khan-Pavitra Punia नहीं करेंगे शादी, लिव इन रिलेशन में रहेंगे

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ‘खतरों के खिलाड़ी 11’ (Khatron Ke Khiladi 11) में इस बार टीवी के कुछ मशहूर चेहरे नजर आ सकते हैं और हर बार की तरह इस बार भी शो की शूटिंग भारत से बाहर होगी. खबरें चल रही हैं कि रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) के इस शो में टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी (Arjun Bijlani) एजाज खान (Eijaz Khan) और वरुण सूद (Varun Sood) शो में इंट्री कर रहे है. Also Read - Khatron Ke Khiladi 11 में नजर आएंगे अभिनव और रुबीना? रोहित शेट्टी के शो में करेंगे हर खतरे का सामना

View this post on Instagram A post shared by Varun Sood (@varunsood12)

View this post on Instagram A post shared by Eijaz Khan (@eijazkhan)

बता दें कि अगल महीने यानि की अप्रैल महीन से ‘खतरों के खिलाड़ी 11’ (Khatron Ke Khiladi 11) पर काम शुरु होगा. खबरें हैं कि 15 अप्रैल को ये सारे लोग शूटिंग के लिए भारत से बाहर चले जाएंगे. ‘खतरों के खिलाड़ी 10’ बुल्गारिया में हुई थी, लेकिन 11वें सीजन की शूटिंग इस साल अबू धाबी में होगी. हालांकि जगह पर अभी तक कुछ फाइनल मुहर नहीं लगी है.

‘खतरों के खिलाड़ी 11’ (Khatron Ke Khiladi 11) में कई फेमस नामों पर चर्चा चल रही है. इसमें ‘कुल्फी कुमार बाजेवाला’ फेम मोहित मलिक, फेमस टीवी एक्ट्रेस उर्वशी ढोलकिया, पुरू चिब्बर, एरिका फर्नांडिस, बिग बॉस 13 फेम शेफाली जरीवाला जैसे नाम शामिल है. वहीं, पिछले साल खतरों के खिलाड़ी 10′ की विनर करिश्मा तन्ना बनी थी.