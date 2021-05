Khatron Ke Khiladi 11 First Elimination Happen In the Show Bigg Boss Ex Contestant Eliminated From The Show: कर्लस पर आने वाले मशहूर शो ‘खतरों के खिलाड़ी 11’ (Khatron Ke Khiladi 11) की शूटिंग इन दिनों साउथ अफ्रीका के केपटाउन में चल रही है जहा ंपर लगभग 12 सितारों ने हिस्सा लिया हुआ है. वहीं केपटाउन से सेलेब्स लगातार अपनी फोटोज़ और वीडियो शेयर कर फैंस को अपडेट दे रहे हैं. ऐसे में अब खबरें आ रही हैं कि ‘खतरों के खिलाड़ी 11’ (Khatron Ke Khiladi 11) से पहले एलिमिनेशन हो चुका है. Also Read - Khatron Ke Khiladi 11: 'सुपरट हॉट मॉम' Shweta Tiwari ने फ्लॉट किए अपने एब्स, देखें उनकी फिटनेस भरी खूबसूरती

खबरों के अनुसार ‘खतरों के खिलाड़ी 11’ (Khatron Ke Khiladi 11) से बाहर होने वाला कंटेस्टेंट बिग बॉस का भी हिस्सा रह चुका है.ये कोई और नहीं बल्कि बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) फेम विशाल आदित्य सिंह (Vishal Aditya Singh) हैं. स्पॉटब्वॉय की खबर के अनुसार विशाल आदित्य सिंह (Vishal Aditya Singh) ‘खतरों के खिलाड़ी 11’ (Khatron Ke Khiladi 11) से बाहर हो चुके हैं. Also Read - KKK11: Divyanka Tripathi ने दो चोटी बांधकर दिलाई स्कूल की याद, बोलीं- मैं एक ऐसा फूल हूं जो....



स्पॉटबॉय की रिपोर्ट के अनुसार पहले पूरी टीम जून में भारत वापस आने वाली थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि टीम पहले ही वापस आ जाएगी. ऐसा कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कहा जा रहा है.

View this post on Instagram A post shared by every updates about biggboss15 (@khabribaba.everything)



बताया जा रहा है कि ‘खतरों के खिलाड़ी 11’ (Khatron Ke Khiladi 11) में इस बार सिर्फ 12 एपिसोड ही होंगे. ऐसे में जल्दी-जल्दी शूटिंग करके पूरी टीम जल्द भारत वापस आ जाएगी.’खतरों के खिलाड़ी 11′ में राहुल वैद्य, श्वेता तिवारी, अर्जुन बिजलानी, दिव्यांका त्रिपाठी, सना मकबूल, विशाल आदित्य सिंह, अभिनव शुक्ला, आस्था गिल, महक चहल और निक्की तंबोली जैसे सिलब्रिटीज बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रहे हैं.