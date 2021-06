Khatron Ke Khiladi 11 New Promo Actress Shweta Tiwari Crying While Doing Stunt: रियलिटी शो ‘खतरों के खिलाड़ी 11’ (Khatron Ke Khiladi 11) की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है और कई सारे सितारे साउथ अफ्रीका से वापस भी आ चुके हैं. ऐसे में अब शो से जुड़ा कई सारे प्रोमो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं और इसी बीच एक्ट्रेस श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमे वो बेहद डरी हुई नजर आ रही हैं और चिल्ला रही हैं. Also Read - Khatron Ke Khiladi 11 की कंटेस्टेंट Anushka Sen हुईं कोरोना पॉजिटिव, क्या बंद हो जाएगा रोहित शेट्टी का शो!

नए प्रोमो में अपने फिटनेस से सबको चित करने वाले श्वेत चिल्लाती हुई नजर आ रही हैं. वीडियो में श्वेता सिर्फ यहीं कहती हैं 'नहीं सर मैं ये नहीं कर सकती' और टास्क करने से मना करती हैं. श्वेता को इंट्रोड्यूस करवाते हुए रोहित शेट्टी कहते हैं, 'ये हैं कभी डर की मारी, कभी हिम्मत हारी, आपकी अपनी श्वेता तिवारी, ये है डर और डर का बैटलग्राउंड, वेलकम टू केपटाउनट'.

रियलिटी शो ‘खतरों के खिलाड़ी 11’ (Khatron Ke Khiladi 11) जल्द ही टीवी पर आने वाला है. पिछले कई सीजन्स की तरह ही इस बार भी शो को रोहित शेट्टी होस्ट करते नजर आएंगे और अब तक जो प्रोमो आए हैं उसमें सारे सितारे जमकर स्टंट कर रहे हैं और साथ ही डर से लड़ाई भी कर रहे हैं.