Khatron Ke Khiladi 11 Nikki Tamboli And Aastha Gill Hot Pictures Viral On Social Media: खतरों के खिलाड़ी 11 (Khatron Ke Khiladi 11) की शूटिंग शुरु हो गई है और सारे प्रतिभागी इन वक्त केपटाउन में हैं, जहां से वो जमकर अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर कर रहे हैं. ऐसे में बिग बॉस फेम निक्की तंबोली (Nikki Tamboli) ने भी सोशल मीडिया पर अपनी मोनोकिनी वाली फोटो शेयर की है जो जमकर वायरल हो रही है. वैसे निक्की को हॉटनेस में पूरी टक्कर दे रही हैं आस्था गिल (Aastha Gill) Also Read - Khatron Ke Khiladi 11: केपटाउन पहुंचें 'खतरों के खिलाड़ी', शूटिंग के बीच Varun को याद आई दिव्या- Video

खतरों के खिलाड़ी 11 की प्रतियोगी निक्की (Nikki Tamboli) ने केपटाउन से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मोनोकिनी में तस्वीरें शेयर की हैं, जो चर्चा में आ गई हैं. निक्की (Nikki Tamboli) केपटाउन के समुंदर किनारे बोल्ड पोज देती दिखाई दे रही हैं. निक्की (Nikki Tamboli) ब्लू रंग की मोनोकिनी में अपना सेक्सी फिगर फ्लॉन्ट करती दिखाई दे रही हैं. Also Read - Khatron Ke Khiladi 11: Shweta Tiwari ने सनाया ईरानी को किया रिप्लेस, खतरों का करेंगी सामना



सिंगर आस्था गिल (Aastha Gill) भी इस रेस में हैं औऱ उन्होंने ने भी अल कलर की बिकिनी में अपनी तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिसमें वो बेहद हॉट औऱ कमाल की लग रही हैं. आस्था गिल (Aastha Gill) ने भी काफी शानदार पोज दिए है. उनकी ये तस्वीरें बीच पर ली गई हैं, जिसके पीछे रंग-बिरंगे हट्स नजर आ रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Aastha Gill (@aasthagill)



मॉडल-एक्ट्रेस सना मकबूल (Sana Makbul) भी शो का हिस्सा हैं और उन्होंने अपनी हॉटनेस से वहां की गर्मी को बढ़ा दिया है. तस्वीरों में आप देख सकते हैं सना मकबूल (Sana Makbul) का अंदाज किताना कातिलाना है. सना मकबूल ने इन तस्वीरों में व्हाइट बिकिनी कैरी की है.