Khatron Ke Khiladi 11 Nikki Tamboli Share Hot Pictures With Vishal Singh And Varun Sood: इन दिनों खतरों के खिलाड़ी 11(Khatron Ke Khiladi 11) शूटिंग केपटाउन में चल रही हैं और वहां पहुंचा हर सितारा एक से बढ़कर एक कमाल की तस्वीरें शेयर कर रहा है और इस लिस्ट में बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) से पॉपुलर निक्की तंबोली (Nikki Tamboli) का नाम सबसे उपर है. निक्की तंबोली (Nikki Tamboli) अपनी हॉटनेस का तड़का भी खूब लगा रही हैं और इसमें उनका साथ दे रहे हैं विशाल सिंह (Vishal Singh) और वरुण सूद (Varun Sood) Also Read - KKK11: 'लेडी लव' को मिस कर रहे हैं Rahul Vaidya, लाइव चैट के दौरान गाया रोमांटिक गाना तो रो पड़ी दिशा

शो की हॉट कंटेस्टेंट एक्ट्रेस निक्की तंबोली (Nikki Tamboli) ने अपनी बिकिनी फोटो शेयर की हैं, जिनमें वह समुंदर किनारे दो शर्टलेस ‘देसी ब्यॉज’ के साथ पोज देती दिखाई दे रही हैं. स तस्वीर में वह वरुण सूद (Varun Sood) और विशाल आदित्य सिंह (Vishal Singh) के साथ दिखाई दे रही हैं. Also Read - Splitsvilla के फेम रहे वरुण सूद का था आर्मी ज्वाइन का सपना, लव स्टोरी ने बटोरी हैं सुर्खियां- Video



फोटो में आप देखेंगे कि विशाल और वरुण के बीच में निक्की खड़ी हैं. वरुण और विशाल ने शॉट्स पहने हैं और दोनों शर्टलेस हैं. वहीं निक्की ने ब्लैक बिकिनी पहनी है जिसमें वह काफी हॉट लग रही हैं. फोटो शेयर करने के साथ निक्की ने लिखा, केप टाउन में मेरे अपने देसी बॉयज.

सोशल मीडिया पर अब निक्की की ये सारी तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर बेहद पसंद भी किया जा रहा है. बता दें, निक्की बिग बॉस 14 की सेकंड रनरअप रही थीं. वहीं अब वो खतरों के खिलाड़ी में जमकर मस्ती कर रही हैं और अपनी हॉनेस से हर किसी को अपना दीवान बना रही हैं.