छोटे पर्दे पर सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला स्टंट पर आधारित रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 11' (Khatron Ke Khiladi 11) की शूटिंग इन दिनों साउथ अफ्रीक के केपटाउन में चल रही हैं और वहां से शो के कंटेस्टेंट लगातार अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. शो के सभी कंटेस्टेंट्स के बीच अच्छी बोन्डिंग हो गई है. वहीं, टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) इन दिनों अपने पुराने को-स्टार विशाल आदित्य सिंह (Vishal Aditya Singh) के साथ मस्ती करती हुई नजर आ रही हैं.

विशाल आदित्य सिंह (Vishal Aditya Singh) और श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) एक साथ टीवी पर काम कर चुके हैं. ऐसे में जाहिर है कि दोनों का बॉन्ड अच्छा ही होगा. केपटाउन से श्वेता (Shweta Tiwari) की अबतक कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं. इसी बीच अब श्वेता (Shweta Tiwari) और विशाल (Vishal Aditya Singh) के बीच भी खास केमिस्ट्री देखने को मिल रही है. दोनों की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा में बनीं हैं.



श्वेता (Shweta Tiwari) ने सोमवारी की शाम अपनी और विशाल की तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर में विशाल (Vishal Aditya Singh) पेड़ पर बैठे नजर आ रहे हैं. इस तस्वीर के कैप्शन में श्वेता ने लिखा, ‘हमारा बबुआ. मम्मा का बेबी.’

श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) ने अपने इंस्टाग्राम अकांउट पर एक्टर विशाल आदित्य संग अपनी तस्वीर पोस्ट की है. इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि श्वेता (Shweta Tiwari) आदित्य (Vishal Aditya Singh)के साथ काफी खुश नजर आ रही हैंं. वहीं दोनों तस्वीर में काफी कूल दिख रहे हैं.इन तस्वीरों को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं, वहीं कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं.