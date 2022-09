Khatron Ke Khiladi 12 Winner Name: ‘खतरों के खिलाड़ी 12’ (Khatron ke Khiladi 12) के ग्रैंड फिनाले बहुत ही जल्द होने वाले है और बस कुछ दिनों के अंदर ही आपके इसका विजेता मिल जाएगा. इसकी शूटिंग पूरी हो चुकी है. इस मौके को और खास बनाने के लिए सेट पर रोहित शेट्टी के ‘सर्कस’ की पूरी स्टारकास्ट पहुंची थी उसकी तस्वीरें आपने सोशल मीडिया हैंडल पर देखी भी होंगी. लेकिन विनर, रनर अप और प्राइज मनी के बारे में नहीं जाना होगा. इस बीच खतरों के खिलाड़ी के विनर और रनरअप को लेकर कई अफवाह सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस बार किसने मारी बाजी.Also Read - सनी देओल की बॉक्स ऑफिस पर दहाड़, 'CHUP' रहकर कुछ ही घंटों में छप्पर फाड़ कमाई, गले लगकर रो पड़ा बेटा

मई, 2022 के आखिरी सप्ताह से लेकर जुलाई, 2022 तक खतरों के खिलाड़ी 12 का शूट साउथ अफ्रीका के केप टाउन में हुआ था. हालांकि हर बार की तरह इस बार भी शो का विनर घोषित करने के लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट्स की गईं और इसका फिनाले मुंबई में शूट हुआ है जहां पर रोहित शेट्टी की सर्कस टीम भी पहुंची. रणवीर सिंह, वरुण शर्मा, संजय मिश्रा समेत अन्य के साथ सभी ने खूब मस्ती की थी. सियासत डॉट कॉम के सूत्रों की मानें तो तुषार कालिया को खतरों के खिलाड़ी 12 का विनर बना दिया गया है। वहीं मिस्टर फैजू को रन अप घोषित किया गया है. Also Read - राजू श्रीवास्तव के अंतिम संस्कार की तस्वीरों में पत्नी को देखकर फट जाएगा कलेजा, बेटे ने किया अंतिम संस्कार

#TusharKalia congratulations For Winning The Tittle of #KhatronKeKhiladi12 🎉🏆💥🙌🏻#RubinaDiIaik , #JannatZubairRahmani , #mrfaisu , #MohitMalik & #sritijha Well played You all really Too good 🎉💥 pic.twitter.com/i5vlZcMiFS

— Naagin_Blockbuster (@NaaginBlockbus1) September 18, 2022