Kheasri Lal Yadav gets married with Shruti Rao- भोजपुरी सुपरस्टार खेसारीलाल यादव को जिस लड़की ने मंडप में छोड़ था, अब उसी लड़की ने फिर से उनके गले में वरमाला डाल दी. उसकी ये हरकत खेसारीलाल यादव को अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने उस लड़की को फ्रॉड ही कह दिया. दरअसल हम बात कर रहे हैं भोजपुरी की कमसिन अदाकारा श्रुति राव के बारे में, जिसने खेसारीलाल यादव के गले में वरमाला डाली. ये मामला प्रदीप के शर्मा की मोस्ट अवेटेड फ़िल्म 'आशिकी' के सेट की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया है.

बाबा मोशन पिक्चर्स प्रा. लि. की बैनर से बनने वाली फिल्म 'आशिकी' की शूटिंग इन दिनों प्रयागराज में जोर शोर से चल रहा है, जहां आज श्रुति राव और खेसारीलाल यादव के ऊपर एक गाना फिल्माया गया. इस गाने में श्रुति राव भाग – भाग कर खेसारीलाल यादव को रिझाने के प्रयास कर रही हैं. उन्हें मनाने की कोशिश करती नज़र आ रही हैं, लेकिन एक बार धोखा खा चुके खेसारीलाल उनसे दूर भाग रहे हैं. यह इस गाने का बेहद रोमांटिक शरारती सीक्वेंस है, जिसको लेकर श्रुति राव बेहद खुश नजर आईं.

उन्होंने कहा कि ‘आशिकी’ मेरे लिए बेहद इम्पोर्टेन्ट प्रोजेक्ट है. इसमें मेरी भूमिका बेहद चैलेंजिंग है, क्योंकि मुझे खेसारीलाल यादव और आम्रपाली दुबे के साथ परफॉर्म करना है.

लेकिन मैं खेसारीलाल यादव, प्रदीप के शर्मा और पराग पाटिल को थैंक्स कहूंगी, जिन्होंने मुझे बेहद सपोर्ट किया है. आज जिस गाने को शूट किया गया है, वो अमेजिंग हैं. मुझे उम्मीद है दर्शकों को यह गाना खूब पसंद भी आएगा..

बता दें कि फ़िल्म ‘आशिकी’ की शूटिंग अब अंतिम फेज में है. इस फ़िल्म की सह निर्माता अनीता शर्मा और पदम सिंह हैं. पीआरओ रंजन सिन्हा -सर्वेश कशयप हैं.