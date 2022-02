Khesari Lal and Akshara Singh New Bhojpuri Song: भोजपुरी स्क्रीन के ऑल टाइम फेवरेट लव बर्ड अक्षरा सिंह और खेसारीलाल यादव ने इस वैलेंटाइन वीक (Valentine Week) बवाल मचा दिया है. आज इनका मोस्ट अवेटेड गाना ड्रीम में एंट्री सारेगामा हम भोजपुरी से रिलीज हुआ और देखते ही देखते यूट्यूब पर टॉप (You Tube Top Trend) 20 ट्रेंड में पहुँच गया है. इस गाने में एक बार फिर से अक्षरा और खेसारी की रोमांटिक केमेस्ट्री आकर्षण का केंद्र है. यह गाना आग की तरह वायरल भी हो रहा है. आपको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारीलाल यादव और अक्षरा सिंह दोनों लीडिंग स्टार हैं, जिनकी ओर अब बॉलीवुड भी आकर्षित हो रहा है.Also Read - पुष्पा देखकर क्रेजी हुईं Alia Bhatt, लोग भी पूछने लगे- आलू...अल्लू के साथ काम कब करेगी?

बीता साल भी इन दोनों के लिए शानदार रहा, जहां इनके कई गाने मिलियन क्लब में शामिल रहे. साल के अंत में पानी पानी से लंबे समय बाद दोनों ने स्क्रीन शेयर किया. फिर क्या था हो गया धमाका. उसी सफलता को सारेगामा एक बार फिर से दोहराने के लिए यह एक रोमांटिक गाना लेकर आई है, जिसने बवाल ही मचा दिया है. Also Read - Badhaai Do: 'बंदी टोट दिल पर कर गई चोट', मम्मी की सलाह नहीं मानने का राजकुमार ने भुगता नतीजा, अब परेशान...देखें Video

Also Read - तो क्या Kapil Sharma ने मांग ली अक्षय कुमार से माफी? सोशल मीडिया पर लिखा 'वे मेरे बड़े भाई, कभी नहीं हो सकते नाराज'

इस गाने के पी आर ओ रंजन सिन्हा है. इस गाने को खुद अक्षरा और खेसारी ने गाया है. लेखक अजित मंडल हैं. म्यूजिक शुभम राज हैं. कोरियोग्राफी स्वरुप राज मेदारा ने निकेत शिर्के और दिव्या के साथ मिलकर की है.