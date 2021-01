Khesari Lal film Dulhan Wahi Jo Piya Man Bhaye First look released trailer will releases soon- भोजपुरी फिल्म ‘दुल्हिन वही जो पिया मन भाये’ का फर्स्ट लुक नए साल में जारी कर दिया गया. इस फिल्म का ट्रेलर भी जल्द ही जारी किया जाएगा. फिल्म में भोजपुरी सुपर स्टार खेसारीलाल यादव, काजल राघवानी, मधु शर्मा और पद्म सिंह मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं. फिल्म के जारी पोस्टर के एक भाग में खेसारीलाल यादव, काजल राघवानी के साथ और दूसरे भाग में मधु शर्मा के साथ नजर आ रहे हैं. Also Read - एकता कपूर 2 जनवरी को ही क्यों हो जाती हैं आउट ऑफ कंट्रोल, टूट जाता है शराब और 'S*X' छोड़ने का प्रोमिस

फिल्म का फर्स्ट लुक बताता है कि यह रोमांटिक फिल्म होने वाली है, जबकि नाम से पता चलता है कि यह सामाजिक और पारिवारिक फिल्म है.

फिल्म 'दुल्हिन वही जो पिया मन भाये' के निमार्ता अभय सिन्हा, प्रशांत जम्मूवाला और समीर अफताब हैं. फिल्म के लेखक और संगीतकार रजनीश मिश्रा हैं. लंबे समय बाद एक बार फिर से रजनीश मिश्रा किसी फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं.

फिल्म के निमार्ताओं ने बताया कि इस फिल्म की 90 प्रतिशत शूटिंग लंदन में की गई है. बीते साल कोरोना की वजह से फिल्म एक साल आगे चली गई, लेकिन अब फिल्म भव्य पैमाने पर रिलीज की जाएगी.