भोजपुरी सिनेमा के लाल खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) का नया गाना 'अपनी तो जैसे तैसे' (Apni To Jaise Taise) हाल ही में रिलीज हुई है और आते ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है. एक्टर का इस वीडियो ने सोशल मीडया पर 100 मिलियन व्यूज का आकड़ा पार कर लिया है. जिस वजह से एक्टर को अब हिट मशीन कहने में कोई हर्ज नहीं है.

इस गाने को अब तक कुल 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिले हैं. खेसारी लाल यादव का गाना 'अपनी तो जैसे तैसे' (Apni To Jaise Taise) सारेगामा हम भोजपुरी के यूट्यूब चैनल से रिलीज हुआ था. यह गाना यांग्री यंग मैन सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के गाने का भोजपुरी री-क्रिएशन है, जिसे ऑडियंस ने खूब पसंद किया है. खेसारी (Khesari Lal Yadav) भी इस गाने को मिली सफलता से खुश हैं और अपने फैंस का आभार व्यक्त किया है.

इस गाने में खेसारी के साथ-साथ सिंगर शिल्पी राज की आवाज है. इस गाने में खेसारी लाल यादव के साथ हमें आयुषी तिवारी नजर आ रही हैं. जो बहुत खूबसूरत लग रही हैं. इस गाने के निर्देशक बिभांशू तिवारी हैं. म्यूजिक आर्या शर्मा का है. लिरिक्स विजय चौहान का है. डायरेक्टर बिभांशु तिवारी हैं. पीआरओ रंजन सिन्हा हैं. कोरियोग्राफी लकी विश्वकर्मा ने की है.