भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री (Bhojpuri Film Industry) के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव (Khesari Lal yadav) का 15 मार्च को अपना 35वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस वक्त खेसारीलाल प्रयागराज में अभी अपनी फिल्म 'आशिकी' की शूटिंग कर रहे हैं, वहीं सेट पर उन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस मौके पर उनकी को-स्टार काजल राघवानी ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है. बता दें, कुछ वक्त पहले काजल और खेसारी के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई चल रही थी. इन भोजपुरी कलाकारों ने एक दूसरे को धोखा देने का आरोप लगाया था.

एक इंटरव्यू में काजल ने साफ़ कह दिया कि उनके स्टारडम में खेसारीलाल यादव का नहीं बल्कि पवन सिंह का योगदान ज्यादा है. काजल ने ये भी कहा कि चूंकि मैं गुजराती हूं इसलिए मुझे निशाने पर लिया जा रहा है. वहीं खेसारी ने भी एक इंटरव्यू में कहा जिसे देखो खेसारी के पीछे पड़ा है. लगता है किसी के पास कोई काम नहीं है. अपने काम पर ध्यान दें. जितना काम. जितनी मेहनत मैंने की है उतनी करके दिखाएं. मेरे साथ अभी वैसा ही सलूक किया जा रहा है जैसा सुशांत के साथ किया जाता था. मेरे से आत्महत्या कराना चाहते तो मैं इतना कमजोर नहीं. मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा.



बता दें, खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) ने कुछ सालों पहले एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि वो परिवार का पेट पालने के लिए वो दिल्ली की एक मिल में धागा काटने का काम करते थे. इसके बाद घर खर्च बढ़ गए और उन्होंने दिल्ली के ओखला के संजय कॉलोनी में लिट्‌टी बेचने का काम शुरू किया.