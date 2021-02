khesari lal yadav kajal raghwani dispute actor says she is forcing me to do suicide like sushant singh rajput bhojpuri news-भोजपुरी फिल्मों के स्टार खेसाली लाल यादव और काजल राघवानी के बीच का तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. दोनों ही इंटरव्यू में एक दूसरे पर धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं. एक इंटरव्यू में काजल ने साफ़ कह दिया कि उनके स्टारडम में खेसारीलाल यादव का नहीं, बल्कि पवन सिंह का योगदान ज्यादा है. काजल ने ये भी कहा कि चूंकि मैं गुजराती हूं इसलिए मुझे निशाने पर लिया जा रहा है. Also Read - Diljit Dosanjh-Shehnaz Gill फिल्म 'हौसला रख' में साथ आएंगे नजर, रिलीज हुआ पोस्टर...फैंस हुए दिवाने

खेसारी ने भी एक इंटरव्यू में कहा जिसे देखो खेसारी के पीछे पड़ा है. लगता है किसी के पास कोई काम नहीं है. अपने काम पर ध्यान दें. जितना काम. जितनी मेहनत मैंने की है उतनी करके दिखाएं. मेरे साथ अभी वैसा ही सलूक किया जा रहा है जैसा सुशांत के साथ किया जाता था. मेरे से आत्महत्या कराना चाहते तो? मैं इतना कमजोर नहीं. मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा.

काजल ने कहा – आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, वो मैंने कड़ी मेहनत से हासिल किया है. मुझे खेसारीलाल यादव या किसी अन्य कलाकार के साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन खेसारीलाल यादव हर जगह मुझे बदनाम कर रहे हैं कि मैंने उन्हें (खेसारीलाल यादव) धोखा दिया है. जबकि, ऐसा कुछ नहीं है. मुझे गलत तरीके से प्रजेंट किया जा रहा है. मैं गुजराती हूं, शायद इसी वजह से मुझे टारगेट किया जा रहा है.