khesari lal yadav Kajal Raghwani Madhu Sharma starrer superhit bhojpuri film dulhan wahi jo piya man bhaye all set for tv premiere- भोजपुरी फिल्मों के चर्चित अभिनेता खेसारीलाल यादव तथा काजल राघवानी और मधु शर्मा की सुपर हिट भोजपुरी फिल्म ‘दुल्हिन वही जो पिया मन भाये’ का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर सात को फिलमची टीवी पर होगा. अभय सिन्हा एंड इजमाईट्रिप डॉट कॉम प्रस्तुत इस फिल्म का प्रसारण पहली बार दिन के 1 बजे और शाम 7 बजे टीवी चैनल पर होगा. Also Read - Anupama Lead Actor Rupali Ganguly की रील और रियल लाइफ की 10 Photos, देखिए कितनी बदल गई हैं

रजनीश मिश्रा निर्देशित फिल्म फिल्म ‘दुल्हिन वही जो पिया मन भाये’ को सिनेमाघरों में दर्शकों ने खूब पसंद किया. कोविड 19 को लेकर सरकार की गाइडलाइंस के बावजूद फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर न सिर्फ बंपर ओपनिंग मिली थी, बल्कि इसके सभी शो हाउसफुल थे. Also Read - Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler Alert: सीरत और कार्तिक को एक बार फिर से पास लाएगी किस्मत, बॉक्सिंग मैच में जुड़ेंगे दिल के तार!

फिलमची चैनल के वाइस प्रेसिडेंट (स्ट्रैटेजी) तरुण तलरेजा ने बताया कि, “फिल्म ने सिनेमाघरों में उम्मीद से ज्यादा कारोबार किया. अब दर्शकों की विशेष डिमांड को देखते हुए हमने इस फिल्म का प्रसारण टेलीविजन पर करने का फैसला लिया. उम्मीद है दर्शकों का फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिलेगा.” Also Read - Shehnaaz Gill Latest Photoshoot in Kashmir: Shehnaaz Gill का कश्मीरी लुक वायरल, फैंस बोले- खूबसूरती ने आग लगा दी

फिल्म के निर्माता अभय सिन्हा, प्रशांत जम्मूवाला और समीर अफताब हैं. अभय सिन्हा ने बताया कि फिल्म से उन्हें जितनी उम्मीदें हैं, उससे ज्यादा विश्वास भी है. फिल्म बड़े पर्दे पर कमाल कर चुकी है और 7 फरवरी को छोटे पर्दे पर भी धमाल मचाने को तैयार है.