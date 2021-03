Khesari Lal Yadav Bhojpuri Holi Song 2021: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) अक्सर अपने गानों और अपनी फिल्मों को लेकर सुर्ख़ियों में रहते हैं. होली का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है खेसारी का जलवा बढ़ता ही जा रहा है. इन दिनों सोशल मीडिया पर खेसारी लाल यादव का एक होली सॉन्ग (Khesari Lal Yadav New Holi Song) खूब वायरल हो रहा है. ‘साली सलवार बरियार पेनहिया’ (Sali Salwar Bariyar Penhiya) नाम का एक होली गाना खूब धमाल मचा रहा है. खेसारी और शिल्पी राज (Shilpi Raj) का यह गाना दर्शकों का दिल जीत रहा है. यहां देखिए वीडियो (Sali salwar Bariyar Penhiya Video): Also Read - मंडप से भागी Khesari Lal Yadav की दुल्हन, मच गया कोहराम- See Photos

शुजय म्यूजिक वर्ल्ड पर रिलीज हुए इस गाने को अब तक 77 लाख से ज़्यादा लोगों ने देख लिया है. इस गाने के बोल लिखे हैं श्याम देहाती और आज़ाद सिंह ने. गाने में शिल्पी और खेसारी की जोड़ी भी कमाल लग रही हैं. बता दें कि होली के अवसर पर खेसारी के और भी कई गाने रिलीज हुए हैं और लगभग सभी गाने वायरल भी हो चुके हैं.