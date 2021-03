Khesari Lal Yadav New Bhojpuri Holi Song 2021: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) अक्सर अपने गानों और अपनी फिल्मों से सुर्खियां बटोरते हैं. भोजपुरी सिनेमा में अपने मस्त अंदाज़ से लोगों का दिल जीतने वाले खेसारी लाल यादव के होली सॉन्ग्स (Khesari Lal Yadav New Holi Song) इन दिनों खूब चर्चा में हैं. बिहार के छपरा जिले में जन्मे खेसारी के गानों का जादू हर किसी के सर चढ़ कर बोलता है. जैसे जैसे होली का दिन करीब आ रहा है लोग खेसारी के होली स्पेशल गानों (Khesari Lal Yadav ka naya gaana) पर खूब प्यार लुटा रहे हैं. इस समय खेसारी लाल का एक गाना ‘देवरा गाल मिसि मिसि (Devra Gal Misi Misi)’ सोशल मीडिया पर खूब धूम मचा रहा है. Also Read - Happy Birthday Khesari Lal: लिट्टी-चोखा बेचकर सुपरस्टार बने Khesari Lal, आज हैं करोड़ों के मालिक...जन्मदिन पर जानें खास बातें

स्पीड रिकार्ड्स भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुए इस गाने को अब तक लगभग 50 लाख व्यूज मिल चुके हैं. यूट्यूब पर इस गाने ने धमाल मचाया हुआ है. कुछ दिन पहले ही रिलीज हुए इस गाने में देवर भाभी के रिश्ते को दिखाया गया है. यहां देखें गाने का वीडियो: Also Read - Happy Birthday Khesari Lal Yadav: लिट्टी-चोखा बेचकर सुपरस्टार बने Khesari Lal, Video में देखें सफलता की कहानी

Also Read - Khesari Lal Yadav New Holi Song 2021: खेसारी लाल यादव का नया गाना 'भतार मोर टेम्पू के ड्राइवर' वायरल, होली का यूं चढ़ा रंग | VIDEO

बता दें कि गाने में देवर भाभी की होली को विषय बनाया गया है जिसे दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. इस गाने के बोल लिखे हैं सागर परदेशी (Sagar Pardeshi) ने और इसका संगीत आर्या शर्मा (Arya Sharma) ने दिया है. गौरतलब है कि इससे पहले भी खेसारी लाल यादव के कई होली गाने ने तहलका मचाया है.