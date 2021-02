Khesari Lal Yadav Song Kajal Badal Gaili viral on Social Media-भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने काजल राघवानी के बीच चल रहे विवाद को कम करने के लिए पहले एक रोमांटिक तस्वीर शेयर की थी. जिसके बाद अब खेसारी ने एक गाना रिलीज़ किया है Kajal Badal Gaili. ये गाना सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोग इसे देख चुके हैं. Also Read - The Married Woman Web Series: जिंदगी के खालीपन को Love and Desire से भरती दो औरतों की प्रेम कहानी

इस गाने को अनिशा पांडेय और खेसारी लाल यादव पर फिल्माया गया है. बता दें, इससे पहले विवाद को कम करने के लिए खेसारी ने एक रोमांटिक तस्वीर शेयर की थी जिसके दिलचस्प कैप्शन ने लोगों का दिल जीत लिया था. खेसारी ने लिखा- मोहब्बत होती तो भुला जाता.. लेकिन तुम तो इबादत हो…’. बता दें, कुछ वक्त पहले भोजपुरी कलाकारों ने एक दूसरे पर धोखा देने का आरोप लगाया था. Also Read - किसी का घर नहीं उजाड़ती Rakhi Sawant, प्यार की नाकामी ने तोड़कर रख दिया फिर...

Also Read - Wheel chair पर Kapil Sharma को देख फ़ोटो ग्राफर्स ने पूछा हाल-चाल, बदले में मिली गाली!

एक इंटरव्यू में काजल ने साफ़ कह दिया कि उनके स्टारडम में खेसारीलाल यादव का नहीं, बल्कि पवन सिंह का योगदान ज्यादा है. काजल ने ये भी कहा कि चूंकि मैं गुजराती हूं इसलिए मुझे निशाने पर लिया जा रहा है. वहीं खेसारी ने भी एक इंटरव्यू में कहा जिसे देखो खेसारी के पीछे पड़ा है. लगता है किसी के पास कोई काम नहीं है. अपने काम पर ध्यान दें. जितना काम. जितनी मेहनत मैंने की है उतनी करके दिखाएं. मेरे साथ अभी वैसा ही सलूक किया जा रहा है जैसा सुशांत के साथ किया जाता था. मेरे से आत्महत्या कराना चाहते तो? मैं इतना कमजोर नहीं. मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा.