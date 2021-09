Neha Malik Hot And Bold Sizzling Photos: खेसारी लाल यादव के हिंदी सॉन्ग ‘तेरे मेरे दरमियां’ (Tere Mere Darmiyan) ने धमाल मचा दिया है और ये गाना बीते मंगलवार को रिलीज हुआ है और लगातार यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है. खेसारी (Khesari Lal Yadav Song) को वैसे भी यूट्यूब किंग कहा जाता है. उनका कोई भी गाना करोड़ों व्यूज लेकर आता है. ‘तेरे मेरे दरमियां’ सॉन्ग ने भी इसी सिलसिले को आगे बढ़ाया है और धमाल मचा दिया है.

खेसारी लाल यादव (Khesari lal yadav) का हिंदी गाना 'तेरे मेरे दरमिया' (Tere Mere Darmiyan) में खेसारी के साथ एक्ट्रेस नेहा मलिक (Neha Malik) ने भी काम किया है. इसमें वो उनकी गर्लफ्रेंड के रोल में हैं. ऐसे में आपको एक्ट्रेस के बारे में बता रहा हैं और उनकी कुछ रियल लाइफ की सिजलिंग तस्वीरें (neha Malik Sizzling Photos) दिखा रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Neha Malik (@nehamalik335)



एक्ट्रेस नेहा मलिक रियल लाइफ (Neha Malik Real life) में बेहद ही बोल्ड और खूबसूरत हैं और सोशल मीडिया इसका सबूत है. बता दें कि नेहा मलिक एक मॉडल, एक्ट्रेस और ब्लॉगर हैं. उन्होंने 2012 में अपना मॉडलिंग करियर शुरू किया था.

View this post on Instagram A post shared by Neha Malik (@nehamalik335)



नेहा को पंजाबी सॉन्ग नीट दारू (Neat daaru) जैसे म्यूजिक वीडियोज (Neha Malik Music Videos) के लिए जाना जाता है. इसमें उनके साथ मिलिंद गाबा ने एक्ट किया था. इसके अलावा उनका सबसे हिट म्यूजिक वीडियो ‘सखियां’ (Sakhiyaan) रहा था. इस गाने को मनिंदर द्वारा कंपोज किया गया था.