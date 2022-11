Khesari Lal Yadav Event: भोजपुरी सिंगर और अभिनेता खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) का क्रेज कितना है ये बताने की जरूरत नहीं है. देशभर में खेसारी लाल यादव की तगड़ी फैन फॉलोइंग है. ऐसे में हाल ही में एक्टर के फैन के लिए नवादा में खेसारी लाल के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जहां पर जमकर हंगामा हुआ है.दरअसल हाल में ही उनके कार्यक्रम में भीड़ बेकाबू हो गई जहां लोगों का इस कदर जमावड़ा लगा कि भीड़ भगदड़ में बदल गई और आखिर में पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा. रिपोर्ट्स के मुताबिक छठ पूजा को लेकर मंगलवार की रात बिहार के नवादा जिले के तिलैया गांव में खेसारी लाल यादव के एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ. इस कार्यक्रम में खेसारी लाल यादव को देखने भारी तादाद में लोग पहुंचे. और कई लोग तो उन्हें देखने के लिए टावर और पेड़ भी चढ़ गए.Also Read - ‘मैंने प्यार किया’ के सेट पर सलमान खान की इस हरकत से परेशान हो गई थीं भाग्यश्री, अकेले में सुनाते थे गाना

खेसारी लाल यादव का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि भीड़ कितनी ज्यादा है. जहां पूरा मैदान भरा हुआ है. वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अपने चहेते स्टार को देखने के लिए टॉवर तक पह चढ़ गए हैं. इस इवेंट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर बड़े ही तेजी के साथ वायरल हो रहा, जिसमें देखा जा सकता है कि इस कार्यक्रम में कितने भारी तादाद में लोग पहुंच थे. साथ ही वीडियो में उन लोगों की भी झलक देखने को मिल रही है, जो टावर पर चढ़कर इस कार्यक्रम का मजा ले रहे थे.

A large number of people climbed into the 165-feet high tower to watch Bhojpuri actor Khesari Lal Yadav and Akshara Singh concert in Latehar district. pic.twitter.com/yO7WX85Ia6

— Shyamsundar Pal (@ShyamasundarPal) October 27, 2022