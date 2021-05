Khushi Kapoor shared pictures from her room And Call Herself Princess: बॉलीवुड की दिवंगत एक्ट्रेस श्री देवी (Sri Devi) और बोनी कपूर (Boney Kapoor) की छोटी बेटी खुशी कपूर (Khushi Kapoor) इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर एक्टिव रहती हैं और फिलहाल वो अपनी बहन जान्हवी कपूर के साथ बिता रही हैं. ऐसे में खुशी (Khushi Kapoor) की कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर वायरल हो रही हैं, जिसमें वो बेहद खूबसूरत दिख रही हैं. Also Read - Khushi Kapoor ने फोन के वॉलपेपर पर लगाई है मां Sridevi की ये खास तस्वीर, देखकर आप भी हो जाएंगे इमोशनल

खुशी कपूर (Khushi Kapoor) इन तस्वीरों में प्रिंटेड गाउन पहने जीमन पर बैठकर पोज देती नजर आ रही हैं और उनका ये लुक हर किसीक को बेहद पसंद आ रहा है. इन फोटोज को इंस्टाग्राम पर शेयर कर खुशी (Khushi Kapoor) ने कैप्शन लिखा, 'मेरे बेडरूम की राजकुमारी….!'



लाइट पर्पल कलर के उनके आउटफिट पर फ्लॉवरी पैटर्न है जो कि काफी सूट कर रहा है. जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) की बहन खुशी कपूर (Khushi Kapoor) की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल होती रहती हैं. वही उनकी इस फोटो पर अंशुला कपूर, महीप कपूर, शनाया कपूर और नव्या नवेली नंदा समेत तमाम स्टारकिड्स ने खुशी कपूर की इन तस्वीरों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.