Khushi Kapoor Brings Out Sporty 90s Vibes In A Spunky Red Sports Bra And Shorts: श्रीदेवी (Sridevi) और बोनी कपूर (Boney Kapoor) की बेटी छोटी बेटी खुशी कपूर (Khushi Kapoor) ने भले ही फिल्मी दुनिया में कदम न रखा हो लेकिन सोशल मीडिया पर काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है और वो जमकर अपनी हॉट औऱ बोल्ड तस्वीरें शयेर करती रहती हैं. हाल ही में उनका रेड आउटफिट में फोटशूट चर्चा का विषय बना हुआ है.

खुशी (Khushi Kapoor) फिल्मों से दूर है लेकिन ग्लैमर उनके अंदर कूट-कूट भरा हुआ है. हाल ही में खुशी (Khushi Kapoor) ने रेड कलर के स्विमसूट को बॉडी सूट बनाकर एक बेहद ही सिजलिंग फोटोशूट करवाया है. इस फोटोशूट में वो हूबहू अपनी मां श्रीदेवी (Sridevi) की करह दिख रही हैं. बता दें कि फोटोशूट की कुछ तस्वीरें खुशी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर की है.



फोटोज में आप देख सकते हैं कि खुशी रेड स्पॉर्ट्स ब्रा और मैचिंग हेडबैंड पहने बेहद हॉट दिख रही हैं. वहीं उनके पास टेबल पर वाइन ग्लास, सेब और कार्ड रखे हुए हैं. खुशी कपूर ने सोमवार को अपने इंस्टाग्राम से अपनी चार तस्वीरें शेयर की हैं, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रेड स्पॉर्ट्स ब्रा और मैचिंग हेडबैंड पहना हुआ है.

View this post on Instagram A post shared by ᴋʜᴜsʜɪ ᴋᴀᴘᴏᴏʀ (@khushi05k)



खुशी का ये फोटोशूट ने सभी के दिलों में एक बार फिर 90 के दशक की यादों की जिंदा कर दिया है. इस फोटोशूट को देखकर सभी श्रीदेवी को याद करने लगे हैं. बता दें खुशी अभी सिर्फ 20 साल की हैं, और वो विदेश में पढ़ाई करती हैं. हालांकि फिलहाल वो मुंबई में अपने परिवार के साथ वक्त बिता रही हैं.