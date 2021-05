Khushi Kapoor’s phone wallpaper is a childhood pic with mom Sridevi see here: दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी (Sridevi) भले ही सालों पहले इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हों, लेकिन आज भी उनके चाहनेवाले और उनका खुद का परिवार इस सदमे से नहीं उबर पाया है. ऐसे में बोनी कपूर (Boney Kapoor) और श्रीदेवी (Sridevi) की बेटी खुशी कपूर (Khushi Kapoor) हाल ही में जब अपने घर में स्पॉट हुई तो उनके फोन की लॉक स्क्रीन ने सभी का दिल जीत लिया है. Also Read - बोनी कपूर के दो और स्टॉफ मेंबर कोरोना पॉजिटिव, खुशी-जाह्नवी हैं सुरक्षित

दरअसल हाल ही में खुशी कपूर (Khushi Kapoor) मुंबई में अपने घर के बाहर अपने डॉग को वॉक कराते वक्त स्पॉट की गईं. इस दौरान खुशी को देखकर पैपाराजी उनकी तस्वीर लेने लगे और फोन के लॉक स्क्रीन वॉलपेपर कैमरे में कैद हो गया, उनके फोन के स्क्रीनसेवर एक बहुत ही प्यारी तस्वीर लगी हुई है जो अब सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है. Also Read - जाह्नवी कपूर सीखा रही हैं छोटी बहन को तंग करने का आसान तरीका, देखिए ये VIRAL VIDEO



दरअसल, खुशी (Khushi Kapoor) ने अपने फोन के लॉक स्क्रीन पर अपनी दिवंगत मां श्रीदेवी (Sridevi) संग अपने बचपन की एक बहुत प्यारी तस्वीर लगाई है. खुशी (Khushi Kapoor) के इस तस्वीर को मशहूर पैपराजी वीरल भयानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है.

View this post on Instagram A post shared by Retro Bollywood (@retrohindi_)



इस तस्वीर को उन्होंने क्लोजअप में शेयर किया है. तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो खुशी अपने फोन के वॉलपेपर पर मां श्रीदेवी की फोटो लगा रखी है. ये तस्वीर खुशी के बचपन की है, जिसमें वह अपनी मां के कंधों पर बैठी हुईं हैं. इस दौरान खुशी (Khushi Kapoor) पिंक मास्क और ब्लैक आउटफिट में नजर आईं.