Kiara Advani all sets to make temperature high with hot and sexy bikini pics- बॉलीवुड अभिनेत्री कियारा आडवाणी ने सोशल मीडिया पर फिट रहने के लिए अपने फैंस के एक मंत्र शेयर किया है. अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम पर एक बिकनी तस्वीर शेयर की, जिसमें वह काफी फिट दिखाई दे रही हैं. Also Read - Kiara Advani Maldives: कियारा आडवाणी ने रेड बिकनी पहन बीच पर लगाई आग, मालदीव में यूं एंजॉय करती आईं नजर

उन्होंने शेयर तस्वीर को कैप्शन देते हुए लिखा, “स्विम, स्लीप, हाइड्रेट, ईट, रिपीट.” Also Read - Anushka Sharma Maternity Photoshoot: अनुष्का शर्मा ने बिकिनी में बेबी बंप किया फ्लांट, मां बनने से पहले सहेज ली यादें

अभिनेत्री को हालिया रिलीज फिल्म इंदु की जवानी में देखा गया था, जो एक डेटिंग एप्लीकेशन के इर्द-गिर्द घूमती है.

अभिनेत्री के पास इस समय तीन फिल्में हैं – अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ वह फिल्म शेरशाह में नजर आएंगी, वहीं वह अभिनेता कार्तिक आर्यन अभिनीत फिल्म ‘भूल भुलैया’, और ‘जुग जुग जिया के सह-अभिनेता अनिल कपूर, नीतू कपूर और वरुण धवन के साथ नजर आने वाली हैं.कियारा आडवाणी का मंत्र : ‘स्विम, स्लीप, हाइड्रेट, ईट, रिपीट’