Kiara Advani And Sidharth Malhotra Viral Video See Their Romantic Chemistry: कियारा आडवाणी (Kiara Advani) और सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) हाल ही में आई फिल्म शेरशाहर में नजर आए हैं और दोनों की जोड़ को दर्शकों ने बेहद पसंद किया है. ऐसे में इस कपल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कियारा आडवाणी (Kiara Advani) और सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) की केमिस्ट्री ने लोगों का दिल जीत लिया है.Also Read - फ्लाइट के अंदर 'शेरशाह' देखकर भावुक हुईं Kiara Advani, छलके आंसू...देखें इमोशनल वीडियो

एक्ट्रेस कियारा आडवाणी (Kiara Advani) और इंडस्ट्री में चॉकलेटी ब्वॉय के नाम से फेमस सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) की जोड़ी इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर धूम मचा रही है. दोनों के रिलेशनशिप रयूमर्स भी आए दिन आते रहते हैं. ऐसे में उनका एक वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. Also Read - कैटरीना कैफ से लेकर मौनी रॉय तक, चोरी-चोरी अपने प्यार को आगे बढ़ा रही हैं ये एक्ट्रेस- VIDEO

View this post on Instagram A post shared by KIARA (@kiaraaliaadvani)



हाल ही में कियारा आडवाणी (Kiara Advani Video) ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ एक बेहद ही खूबसूरत वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में दोनों का अंदाज फैंस को दीवाना बना रहा है. इस वीडियो को अभी तक 3.1 मिलियन बार देखा जा चुका है. दोनों की ट्यूनिंग सोशल मीडिया पर छा गई है. वहीं अब दोनों अब जल्द ही कपिल शर्मा के शो में नजर आने वाले हैं. Also Read - Kiara Advani पानी के अंदर मछलियों से लगा रही हैं रेस, बिकिनी पहनकर किया अंडर वॉटर स्विमिंग- Viral Video