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Kiara Advani Birthday: कियारा आडवाणी का बढ़ा स्टारडम, यश की इस फिल्म के लिए लिया 15 करोड़

Kiara Advani Birthday: कियारा आडवाणी के जन्मदिन पर जानिए कैसे उनकी फिल्म फीस 5 करोड़ से बढ़कर 15 करोड़ रुपये तक पहुंची. 'टॉक्सिक', 'वॉर 2' और बड़े प्रोजेक्ट्स से बढ़ा उनका स्टारडम.

Written by: India.com Hindi News Desk Edited by: Rishabh Kumar
Published: July 31, 2026, 10:34 PM IST
Kiara Advani
Kiara Advani (Image: IANS)

Kiara Advani Birthday: 31 जुलाई को कियारा आडवाणी अपना 35वां जन्मदिन मना रही हैं. पिछले कुछ सालों में उन्होंने बॉलीवुड के साथ-साथ साउथ फिल्मों में भी अपनी खास पहचान बनाई है. कई हिट फिल्मों में काम करने के बाद कियारा आज इंडस्ट्री की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं. उनकी लोकप्रियता जितनी तेजी से बढ़ी है, उतनी ही तेजी से उनकी फीस में भी बढ़ोतरी हुई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक समय 5 करोड़ रुपये लेने वाली कियारा अब अपनी नई फिल्मों के लिए कहीं ज्यादा फीस ले रही हैं. यही वजह है कि बड़े निर्माता और निर्देशक लगातार उन्हें अपनी फिल्मों में लेना चाहते हैं.

हर नई फिल्म के साथ बढ़ती गई फीस

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कियारा आडवाणी इस समय एक फिल्म के लिए करीब 5 करोड़ से 8 करोड़ रुपये तक फीस लेती हैं. उनकी बढ़ती लोकप्रियता और लगातार सफल फिल्मों ने उनकी बाजार में मांग को काफी बढ़ा दिया है. राम चरण के साथ आई फिल्म ‘गेम चेंजर’ भी उनके करियर की बड़ी फिल्मों में शामिल रही. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म के लिए उन्हें करीब 5 से 7 करोड़ रुपये फीस मिली थी. बड़े बजट की फिल्मों में लगातार काम करने से कियारा की कमाई और पहचान दोनों में लगातार इजाफा हुआ है.

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‘वॉर 2’ और बड़े प्रोजेक्ट्स ने बढ़ाई डिमांड

कियारा आडवाणी जल्द ही ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के साथ फिल्म ‘वॉर 2’ में नजर आएंगी. इस फिल्म को लेकर पहले से ही काफी चर्चा है.बड़े सितारों के साथ काम करने की वजह से कियारा की इंडस्ट्री में मांग और मजबूत हुई है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनके करियर की शुरुआती फिल्मों की तुलना में अब उनकी फीस कई गुना बढ़ चुकी है. यही कारण है कि आज वह बड़े बजट की फिल्मों की पहली पसंद बनती जा रही हैं और लगातार नए बड़े प्रोजेक्ट्स उनके खाते में जुड़ रहे हैं.

‘टॉक्सिक’ के लिए मिली सबसे बड़ी फीस

यश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ कियारा के करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक मानी जा रही है. इस फिल्म का निर्देशन गीतू मोहनदास कर रही हैं. कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कियारा ने इस फिल्म के लिए करीब 15 करोड़ रुपये फीस ली है. अगर यह रिपोर्ट सही साबित होती है, तो यह उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी फीस होगी. फिल्म में वह ‘नादिया’ का किरदार निभाती नजर आएंगी. यह फिल्म 26 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

‘डॉन 3’ से लेकर नई ऊंचाइयों तक का सफर

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कियारा आडवाणी को ‘डॉन 3’ के लिए भी करीब 13 करोड़ रुपये का ऑफर मिला था. हालांकि बाद में उन्होंने इस फिल्म से दूरी बना ली, लेकिन इस खबर ने साफ कर दिया कि उनकी बाजार में कितनी मजबूत पकड़ बन चुकी है. आज कियारा आडवाणी उन अभिनेत्रियों में शामिल हैं, जिनकी हर नई फिल्म का दर्शकों को इंतजार रहता है. लगातार सफल फिल्मों और बड़े प्रोजेक्ट्स की वजह से उनकी फीस भी तेजी से बढ़ रही है. आने वाले समय में वह भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों की सूची में और ऊपर पहुंच सकती हैं.

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