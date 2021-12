Kiara Advani Buys Audi A8L: हिंदी सिनेमा में फिल्म ‘फगली’ से डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस कियारा आडवाणी (Kiara Advani) आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है. अपने हुस्न और अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीतने वाली कियारा की फिल्म कबीर सिंह ने बॉक्‍स ऑफिस पर कमाई के नए कीर्तिमान बनाए हैं. कियारा ने बहुत कम वक़्त में सिनेमा जगत में अपनी एक खास पहचान बनाई है. आज के समय में कियारा एक रॉयल लाइफस्टाइल (Kiara Advani Royal Lifestyle) जीती हैं और उन्हें लग्जरी गाड़ियों का भी खूब शौक है. कियारा ने अपने इस शौक में एक और इज़ाफ़ा किया है. उन्होंने ब्रांड न्यू ‘ऑडी ए8 एल’ (Audi A8L) लग्जरी सेडान को अपने नाम किया है.Also Read - Alia Bhatt Oops Moment: आलिया भट्ट से संभाले नहीं संभली ड्रेस, बालों से छिपाया क्लीवेज...रणबीर भी

एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी फिल्म में नज़र आई कियारा ने ब्लैक कलर की नई 'ऑडी ए8 एल' को खरीदा है. इस लग्जरी गाड़ी की कीमत सुनकर (Kiara Advani New Audi A8L Price) आपके होश उड़ जाएंगे. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस कार की कीमत लगभग 1.56 करोड़ रुपये है, जो इसका एक्स-शोरूम प्राइज है. इस रॉयल कार में सुविधा और आराम से जुड़ी हर चीज़ मौजूद है. इस लग्जरी सेडान का लुक भी बेहद अट्रैक्टिव है. ऑडी इंडिया ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कियारा और उनकी नई ऑडी कार के साथ तस्वीर साझा की है.

Progress and creativity go hand in hand. We’re happy to welcome @advani_kiara to the Audi experience.#FutureIsAnAttitude #AudiA8L pic.twitter.com/CuGimQDJok

— Audi India (@AudiIN) December 15, 2021