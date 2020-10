Kiara Advani Glamorous Look in Stylish Arabian Avatar From Burj Khalifa- कियारा आडवाणी और अक्षय कुमार पर फिल्माए गाने Burj khalifa को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं. लक्ष्मी बॉम्ब के इस गाने में गोल्डन कलर की ड्रेस पहने एक्ट्रेस का हॉट अंदाज देखने को मिल रहा है. Also Read - बिग बॉस से बाहर आते ही सारा गुरपाल ने दिखाया ग्लैमरस अंदाज, सोशल मीडिया पर मचा तहलका

चेहरे पर नकाब और हाई स्लिट ड्रेस में खूबसूरत हसीना के अरेबियन लुक पर अक्षय कुमार फिदा हो गए हैं. कुछ यूजर्स से इस साल का सबसे बेहतरीन डांस नंबर बताया है.रिलीज के बाद अब तक गाने के 51 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.

बता दें, यह फिल्म सुपर हिट तमिल हॉरर-कॉमेडी फिल्म ‘मुनी 2 : कंचना’ की रीमेक है जो राघव के इर्द-गिर्द घूमती है. राघव एक बहुत ही डरपोक किस्म का आदमी है जिस पर एक ट्रांसजेंडर महिला का भूत सवार हो जाता है. राघव के माध्यम से उस ट्रांसजेंडर औरत की आत्मा उन लोगों से बदला लेती है जिन्होंने जीते-जी उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी. फिल्म में कियारा आडवाणी भी अक्षय संग नजर आएंगी.