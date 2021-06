Kiara Advani Goes Topless For Dabbu Ratnani Photoshoot See Actress Sand Avatar: बॉलीवुड के सेलेब्रिटी फोटोग्राफर डब्बू रतनानी (Dabbu Ratnani) एक बार फिर से अपने नए कैलेंडर के साथ आ चुके हैं और दिन कोई ना कोई बड़ा स्टार उनके फोटोशूट में अपना जलवा बिखेरता ही रहता है. हाल ही में सनी लियोनी (Sunny Leone) की टॉपलेस तस्वीरें सामने आई थी. ऐसे में अब

कियारा आडवाणी (kiara Advani) का भी फोटोशूट वायरल हो रहा जिसमें उनकी टॉपलेस फोटो सामने आई है. Also Read - Sunny Leone की टॉपलेस फोटो के बाद Vidya Balan के हॉट अवतार ने मचाई सनसनी, वायरल हुईं Photos

कियारा आडवानी (Kiara Advani) का ये टॉपलेश फोटोशूट फैंस को एक बार फिर से उनके उस फोटो की याद दिला रहा है जिसमें वो पत्ते के पिछे छिपी नजर आई थीं. हालांकि इस बार एक्ट्रेस पहले से और अधिक सेक्सी लग रही हैं और इसमें उन्होंने अपना बेहद बोल्ड अंदाज दिखाया है. Also Read - पिंक बिकिनी में Video शेयर करके Kiara Advani ने दिखाया अपना बोल्ड अंदाज, कहा 'मिस कर रही हूं...'



कियारा (Kiara Advani) के इस पोस्ट पर कई बॉलीवुड सेलेब्स ने कमेंट किया है. कियारा की इस शानदार फोटो पर आलिया भट्ट भी खुद को कमेंट करने से नहीं रोक पाईं. उन्होंने कमेंट किया- वाओ… वहीं डब्बू रतनानी ने कमेंट किया- ब्यूटी…वर्कफ्रंट की बात करें तो कियारा आडवाणी जल्द ही कार्तिक आर्यन के साथ भूल भूलैया 2 में नजर आने वाले हैं. इसके अलावा वह वरुण धवन, अनिल कपूर और नीतू कपूर के साथ फिल्म जुग जुग जियो में नजर आने वाली हैं.