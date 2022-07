Happy birthday Kiara Advani: अभिनेत्री कियारा आडवाणी धीरे- धीरे इंडस्ट्री में जगह बनाने में कामयाब रही हैं. आज कियारा अपना 30वां जन्मदिन मना रही हैं, कियारा का जन्म 31 जुलाई, 1992 को मुंबई में हुआ था. कियारा के पिता जगदीप आडवाणी एक बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी मां जेनेविज जाफरी एक टीचर हैं. फिल्मों में आने से पहले कियारा का नाम आलिया आडवाणी था, डेब्यू के साथ उन्होंने अपना नाम बदल लिया था. कियारा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई से की और उन्होंने अनुपम खेर के एक्टिंग स्कूल से एक्टिंग की बारिकियों को सीखा. आइए ऐसी ही और भी दिलचस्प बातें आपको कियारा आडवाणी के बर्थडे के मौके पर बताते हैं.Also Read - सौतेले भाई का काम देख Jr. NTR ने कही ये बात, जानिए कौन हैं Nandamuri Kalyan Ram?

कियारा ने 2014 में फिल्म ‘फुगली’ से डेब्यू किया था. कियारा को बॉलीवुड में साल 2016 में आई ‘एमएस धोनी..’ फिल्म से पहचान मिली. इसमें उन्होंने क्रिकेटर धोनी की पत्नी साक्षी का किरदार निभाया था. साल 2019 में रिलीज हुई कियारा की फिल्‍म ‘कबीर सिंह’ ने बॉक्‍स ऑफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए थे. इस फिल्म में कियारा ने शाहिद के कैरेक्टर कबीर सिंह की गर्लफ्रेंड का रोल किया था. कियारा ने एक साल की उम्र में एक बेबी सोप का टीवी ऐड भी किया है. Also Read - 'गुड लग जेरी' स्टार Janhvi Kapoor ने ट्रोलर्स, फैशन और फिटनेस को लेकर की बात, देखें Video

2018 में कियारा तेलुगु फिल्म bharat ane nenu में महेश बाबु के साथ नजर आई थीं. इसके बाद साल 2019 में वो फिर से तेलुगु फिल्म vinaya vidheya rama में भी नजर आई थीं. Also Read - 'अंगूरी भाभी' शुभांगी अत्रे को परेशान कर रही 12 साल पुरानी चोट, शिल्पा शिंदे को मिला गया बदला लेने का मौका

Found this gem!My first ever advertisement with my mommy!Love you mumma, I am, because of you ❤️ #HappyMothersDay ❤️ pic.twitter.com/lieAbHTRwM

— Kiara Advani (@advani_kiara) May 8, 2016