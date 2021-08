Kiara Advani Open Up On Trolling And Also On Plastic Surgery: बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी (Kiara Advani) इन दिनों अपनी फिल्म शेरशाह को लेकर खासी चर्चा में बनी हुई हैं और उन्होंने पिछले कुछ सालों में लगातार सुपरहिट फिल्म देकर बॉलीवुड में अपनी खास जगह बना ली है. कियारा आडवाणी (Kiara Advani) ने अपने छोटे से बॉलीवुड करियर में दो बार अक्षय कुमार और साथ ही शाहिद कपूर तक के साथ काम कर चुकी हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी सफलता पाने के बाद भी कियारा आडवाणी (Kiara Advani) ट्रोलर्स का शिकार होने पड़ता है जो उन्हें जमकर ट्रोल करते हैं. ऐसे में जल्द ही कियारा, अरबाज़ ख़ान के शो ‘पिच बाय अरबाज़ ख़ान’ में नज़र आने वाली हैं, जहां वो इस मुद्दे पर अपनी राय रखेंगी.Also Read - Kiara Advani की रील लाइफ बहन ने साइन की पंजाबी फिल्म, 'शेरशाह' के बाद बदल गई किस्मत

कियारा (Kiara Advani) अरबाज खान (Arbaaz Khan) के चैट शो पिंच सीज़न 2 (Pinch Season 2) में नज़र आने वाली हैं और वो इस दौरान बता रही हैं कि सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स अक्सर उन्हें घमंडी बुलाते हैं, कुछ ने उन्हें अक्षय कुमार के साथ काम ना करने की सलाह दी थी. कुछ पागल बोलते हैं, जबकि कुछ ने उन्हें प्लास्टिक सर्जरी को लेकर ट्रोल किया था. इस पर कियारा (Kiara Advani) कहती हैं, 'मेरे ख्याल से हमें कॉमेंट्स पढ़ते हुए ये पता होना चाहिए की हमें कहां लाइन ड्रॉ करनी है'.

कियारा आडवाणी ने कहा कि ज्यादातर समय वो ट्रोलर्स को इन्गोर करती हैं, लेकिन कुछ कमेंट्स उन्हें पिंच करते हैं और मानसिक तौर पर उन्हें हर्ट करते हैं. आपको बता दें कि कियारा इन दिनों फिल्म शेरशाह के चलते सुर्खियों में हैं. फिल्म में उन्होंने डिंपल चीमा का किरदार निभाया है. फिल्म कैप्टन विक्रम बत्रा की रियल लाइफ स्टोरी पर आधारित है.