Kiara Advani Share Pink Video In Pink Bikini See Actress Hot And Bold Avatar: बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी (Kiara Advani) उन एक्ट्रेस में से एक हैं जो अपने हॉट और बोल्ड अंदाज के लिए जानी जाती हैं. इसके साथ ही कियारा आडवाणी (Kiara Advani)बी-टाउन ब्यूटी इन दिनों छाई हुई हैं और हाल ही में एक्ट्रेस ने एक कमाल का थ्रोबैक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो बेहद हॉट और सेक्सी लग रही हैं. वीडियो देखकर लग रहा है, जैसे ये उनके मालदीव वेकेशन का है, हालांकि उन्होंने अपने पोस्ट में जगह का जिक्र नहीं किया है Also Read - Kiara Advani पानी के अंदर मछलियों से लगा रही हैं रेस, बिकिनी पहनकर किया अंडर वॉटर स्विमिंग- Viral Video

मुंबई की बारिश के बीच कियारा (Kiara Advani) ने अपना पुराना वीडियो शेयर किया है. कियारा ने एक थ्रोबैक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में कियारा (Kiara Advani) बिकिनी पहले काफी बोल्ड और खूबसूरत दिख रही हैं. कियरा (Kiara Advani) ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा, ‘सनशाइन और टैन को याद कर रही हूं.’ कियारा (Kiara Advani) वीडियो में पिंक बिकिनी पहने नजर आ रही हैं. उन्होंने सेल्फी वीडियो बनाया है. Also Read - Kiara Advani बन गईं हैं जलपरी! समुद्र के अंदर बिकनी पहने ऐसे तैर रही हैं...थ्रोबैक Photo Viral



बता दें, इससे पहले भी कियारा (Kiara Advani) ने वेकेशन के वीडियो शेयर किए थे, जिसमें वो जलपरी बनी नजर आ रही थीं. इस वीडियो में वो अंडर वाटर स्कूबा डाइविंग कर रही हैं और फैंस को पानी के नीचे की खूबसूरत दुनिया का शानदार नजारा दिखा रही है. इस वीडियो में वो नियोन ग्रीन बिकिनी पहने नजर आ रही हैं. ये वीडियो उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर फैंस से साझा किया था.