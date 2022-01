Kiara Advani soaks up the sun in sensual pool pictures: शेरशाह कि डिंपल यानि की कियारा आडवाणी (Kiara Advani) किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं और वो लगातार अपने काम से और अपने बोल्ड लुक से हर किसी का दिल जितने में कामयाब हो रही हैं. कियारा आडवाणी (Kiara Advani) उन एक्ट्रेस में से एक हैं जो सोशल मीडिया पर खासी एक्टिव रहती हैं और इस कड़ी में एख बार फिर से कियारा आडवाणी (Kiara Advani) ने अपनी कुछ बेहद बोल्ड तस्वीरें फैंस के सामने रखी है. तस्वीरों से साफ जाहिर होता है कि वो किसी हॉलीडे की फोटो है और कियारा आडवाणी (Kiara Advani) इस दौरान बला ही खूसबसूरत लग रही है औऱ नो मेकअप लुक में उनका अंदाज फैंस को पागल कर रहा है. दरअसल कियारा आडवाणी (Kiara Advani) ने एक बार फिर से बोल्डनेस की सारी हदें पार कर दी हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वह पूल में नजर आ रही हैं और इंटरनेट का पारा हाई कर रही हैं.Also Read - Kiara Advani ने खरीदी ब्रांड न्यू Audi A8L Luxury Sedan कार, कीमत सुनकर सिर चकरा जाएगा- Photos

कियारा आडवाणी (Kiara Advani) ने एक बार फिर से अपने लेटेस्ट पोस्ट के कारण फैंस के बीच छा गई हैं. इस बार कियारा ने बोल्डनेस की सारी हदें पार कर दी हैं. इन तस्वीरों में वो पूल में नजर आ रही हैं और इंटरनेट का पारा हाई कर रही हैं. पोस्ट शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, ‘समुद्री दिन’. एक्ट्रेस कातिल अदाओं के साथ और टॉपलेस होकर पूल में उतरी हैं और कातिल अदाओं से फैंस को मदहोश कर रही हैं. एक्टर मनीष पॉल ने कमेंट में लिखा, वाह क्या तस्वीर है यार. एक यूजर ने लिखा, लाखों दिलों की धड़कन. एक और यूजर ने लिखा, हाए कितनी खुशनसीब है. एक और यूजर ने लिखा, आप बहुत खूबसूरत है बेबी डॉल. एक और यूजर ने लिखा, और ये मैं पिघल गया. Also Read - 'कित्थे चलिए नी कित्थे चलिए', मुस्कुराते हुए तंजानिया के फैंस ने गाया गाना, Kiara Advani ने शेयर किया वायरल वीडियो

कियारा के वर्क फ्रंट की बात करें तो पिछले ही दिनों उन्हें फिल्म ‘शेरशांह’ में देखा गया है. अब जल्द ही वह कार्तिक आर्यन के साथ फिल्म ‘भूल भुलैया 2’ में नजर आने वाली हैं. बता दें कि, बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी डेटिंग की खबरों से सुर्खियों में बने रहते हैं. दोनों को अक्सर एक साथ कई पार्टिज में स्पॉट किया जाता है. हालांकि दोनों के ने अपने रिश्ते को अबतक ऑफिशियल नहीं किया है. Also Read - Sidharth Malhotra ने शेयर की फोटो, Kiara Advani ने कर दिया ऐसा कमेंट...लोग बोले- दोनों अब शादी कर लो